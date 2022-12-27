“Дружеский огонь” по своим: как военные ВС РФ уничтожают себя сами

Россияне помогают ВСУ и могут открыть огонь по своим целям. Случайно или намеренно, но нам это выгодно. Военный эксперт украинского института будущего Иван Ступак во время телемарафона рассказал о ситуации на линии фронта и о том, как оккупанты уничтожают сами себя.

По его словам, такие случаи бывают из-за неподготовленности, чрезмерного употребления алкоголя или халатности. Тогда оккупанты могут сами себе причинять вред.

Эксперт подчеркнул, что иногда российские военные намеренно могут стрелять по своим из-за ссор.

Сейчас также смотрят

— Неуставные отношения, которые перерастают в “дружеский огонь”. Когда намеренно уничтожают блокпост, стреляют друг в друга или даже могут застрелить командира. Такие случаи были, о них можно было даже услышать в перехваченных разговорах, — отмечает Ступак.

Он приводит такой пример:

Командира одного из воинских соединений переехали танком свои же бойцы, потому что он (по их словам), всех достал уже.

Эксперт добавляет, что у россиян также есть потери из-за санитарных условий. Когда российские военные получают ранение, которое можно вылечить, но их бросают на поле боя или даже добивают.

Российские военкоматы призывают даже тех, кого не должны — например, многодетных родителей. Еще обвиняют в этом самих граждан, якобы они не предоставили своевременно обновленные данные.

О протестах

Если после объявления мобилизации в РФ происходили незначительные протесты матерей российских солдат, то сейчас даже жалоб стало меньше. Военный эксперт считает, что эти протесты, как и все остальные, подавили.

— В значительной степени войну России в Чечне остановили матери российский солдат.

Тогда это называлось Комитет солдатских матерей. Это действительно была сила, которую впоследствии “приручили”.

В современной войне было две таких силы: матери настоящих воюющих военнослужащих. Также была создана альтернативная организация, которая была приглашена на встречу с Владимиром Путиным, — рассказывает Ступак.

Он подчеркнул, что весь ландшафт протестов в Российской Федерации хорошо регулируется и фильтруется. Поэтому нет активных сил и ярких личностей.

Россияне продолжают нести потери из-за бездумных приказов своего руководства. Ранее мы рассказывали о боях возле Кременной и как оккупанты погибают сотнями.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!