Украина

“Дружеский огонь” по своим: как военные ВС РФ уничтожают себя сами

Богдана Макалюк, редактор сайта 27 декабря 2022, 23:00
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