“Дружеский огонь” по своим: как военные ВС РФ уничтожают себя сами

Россияне помогают ВСУ и могут открыть огонь по своим целям. Случайно или намеренно, но нам это выгодно. Военный эксперт украинского института будущего Иван Ступак во время телемарафона рассказал о ситуации на линии фронта и о том, как оккупанты уничтожают сами себя.
По его словам, такие случаи бывают из-за неподготовленности, чрезмерного употребления алкоголя или халатности. Тогда оккупанты могут сами себе причинять вред.
Эксперт подчеркнул, что иногда российские военные намеренно могут стрелять по своим из-за ссор.
— Неуставные отношения, которые перерастают в “дружеский огонь”. Когда намеренно уничтожают блокпост, стреляют друг в друга или даже могут застрелить командира. Такие случаи были, о них можно было даже услышать в перехваченных разговорах, — отмечает Ступак.
Он приводит такой пример:
Командира одного из воинских соединений переехали танком свои же бойцы, потому что он (по их словам), всех достал уже.
Командира одного из воинских соединений переехали танком свои же бойцы, потому что он (по их словам), всех достал уже.
Эксперт добавляет, что у россиян также есть потери из-за санитарных условий. Когда российские военные получают ранение, которое можно вылечить, но их бросают на поле боя или даже добивают.
Российские военкоматы призывают даже тех, кого не должны — например, многодетных родителей. Еще обвиняют в этом самих граждан, якобы они не предоставили своевременно обновленные данные.
Если после объявления мобилизации в РФ происходили незначительные протесты матерей российских солдат, то сейчас даже жалоб стало меньше. Военный эксперт считает, что эти протесты, как и все остальные, подавили.
— В значительной степени войну России в Чечне остановили матери российский солдат.
Тогда это называлось Комитет солдатских матерей. Это действительно была сила, которую впоследствии “приручили”.
Тогда это называлось Комитет солдатских матерей. Это действительно была сила, которую впоследствии “приручили”.
В современной войне было две таких силы: матери настоящих воюющих военнослужащих. Также была создана альтернативная организация, которая была приглашена на встречу с Владимиром Путиным, — рассказывает Ступак.
Он подчеркнул, что весь ландшафт протестов в Российской Федерации хорошо регулируется и фильтруется. Поэтому нет активных сил и ярких личностей.
Россияне продолжают нести потери из-за бездумных приказов своего руководства. Ранее мы рассказывали о боях возле Кременной и как оккупанты погибают сотнями.
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