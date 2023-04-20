Україна

Передбачають контрнаступ ЗСУ та прощаються з дружинами! Нові перехоплені розмови окупантів від ГУР

Богдана Макалюк, редакторка сайту 20 Квітня 2023, 22:30
Перехоплені розмови російських військових: прощаються з дружинами

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