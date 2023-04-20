Передбачають контрнаступ ЗСУ та прощаються з дружинами! Нові перехоплені розмови окупантів від ГУР

Російські військові постійно жаліються на командування, втрати, погане ставлення та неякісну амуніцію своїм рідним. Інколи навіть прощаються з ними заздалегідь, адже не знають, чи доживуть до наступного дзвінка. Про це ми дізнаємося з перехоплених розмов окупантів від ГУР МО.

Навіть попри це, їхні рідні не можуть протестувати проти війни чи відстоювати права своїх мобілізованих чоловіків, синів, братів чи батьків.

Перехоплені розмови окупантів: розуміють, що скоро наступатимуть ЗСУ

В одній із перехоплених розмов окупант розповів, що відчуває, що скоро буде наступ ЗСУ. А він з іншими військовими їздить на розмінування острова, зізнається, що дуже хоче додому.

Плаваємо та розміновуємо. Схоже, що в них (українців — ред.) готується наступ. А ми не наступаємо. Ми просто їм шлях розчищаємо.

Ми на острів плаваємо, його треба відбити. Розміновуємо острів, знімаємо міни. Там так сонце світить… Я так додому хочу, — жаліється він.

Ще російський військовий акцентував, що до них на напрямок прибувають лише бійці ПВК Вагнер.

Перехоплені розмови російських військових: прощання з дружиною

Інший військовослужбовець РФ розповів дружині про жахливу ситуацію на фронті та безнадійність щодо свого повернення додому.

— До нас українці підходять на 20 м. Ми вчора в бою були. Вони до нас підповзли на 40 м, у нас шестеро поранених було. Вчора танк по посадці пройшовся, а позавчора у нас шестеро загинуло.

Ми вчора у наступ ходили… Нас розбили вщент. Ми сидимо у повному шоку, — зізнається він.

Окупант розповідає, що з однієї бригади, де було 5000 осіб, залишилося близько 200. Їх хочуть в цю бригаду перевести.

— Ввечері зідзвонимося, а за два тижні можеш собі нового чоловіка шукати… Командир усім сказав: “Телефонуйте дружинам та рідним, скажіть, що вам, можливо, залишилося жити кілька тижнів”, — прощається росіянин.

Ще один російський військовий у перехопленій розмові обурився своїй присутності у Харківській області та розповів про страх бути отруєним на окупованих територіях. Адже там населення ставиться до них “немирно”.

А його командир пояснює мету їхнього перебування на Харківщині як тактичну оборону.

Росіяни намагаються поширити фейки про те, як утримують полонених російських військових в Україні. Але наша країна дотримується міжнародного гуманітарного права та прав людини. Раніше фотографи Ліберови показали, як працює табір для військовополонених росіян в Україні.

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