Передбачають контрнаступ ЗСУ та прощаються з дружинами! Нові перехоплені розмови окупантів від ГУР

Російські військові постійно жаліються на командування, втрати, погане ставлення та неякісну амуніцію своїм рідним. Інколи навіть прощаються з ними заздалегідь, адже не знають, чи доживуть до наступного дзвінка. Про це ми дізнаємося з перехоплених розмов окупантів від ГУР МО.
Навіть попри це, їхні рідні не можуть протестувати проти війни чи відстоювати права своїх мобілізованих чоловіків, синів, братів чи батьків.
В одній із перехоплених розмов окупант розповів, що відчуває, що скоро буде наступ ЗСУ. А він з іншими військовими їздить на розмінування острова, зізнається, що дуже хоче додому.
Плаваємо та розміновуємо. Схоже, що в них (українців — ред.) готується наступ. А ми не наступаємо. Ми просто їм шлях розчищаємо.
Плаваємо та розміновуємо. Схоже, що в них (українців — ред.) готується наступ. А ми не наступаємо. Ми просто їм шлях розчищаємо.
Ми на острів плаваємо, його треба відбити. Розміновуємо острів, знімаємо міни. Там так сонце світить… Я так додому хочу, — жаліється він.
Ще російський військовий акцентував, що до них на напрямок прибувають лише бійці ПВК Вагнер.
Інший військовослужбовець РФ розповів дружині про жахливу ситуацію на фронті та безнадійність щодо свого повернення додому.
— До нас українці підходять на 20 м. Ми вчора в бою були. Вони до нас підповзли на 40 м, у нас шестеро поранених було. Вчора танк по посадці пройшовся, а позавчора у нас шестеро загинуло.
Ми вчора у наступ ходили… Нас розбили вщент. Ми сидимо у повному шоку, — зізнається він.
Ми вчора у наступ ходили… Нас розбили вщент. Ми сидимо у повному шоку, — зізнається він.
Окупант розповідає, що з однієї бригади, де було 5000 осіб, залишилося близько 200. Їх хочуть в цю бригаду перевести.
— Ввечері зідзвонимося, а за два тижні можеш собі нового чоловіка шукати… Командир усім сказав: “Телефонуйте дружинам та рідним, скажіть, що вам, можливо, залишилося жити кілька тижнів”, — прощається росіянин.
Ще один російський військовий у перехопленій розмові обурився своїй присутності у Харківській області та розповів про страх бути отруєним на окупованих територіях. Адже там населення ставиться до них “немирно”.
А його командир пояснює мету їхнього перебування на Харківщині як тактичну оборону.
Росіяни намагаються поширити фейки про те, як утримують полонених російських військових в Україні. Але наша країна дотримується міжнародного гуманітарного права та прав людини. Раніше фотографи Ліберови показали, як працює табір для військовополонених росіян в Україні.
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