Такого навіть уявити не могли! Фотографи Ліберови показали, як утримують російських військовополонених

Україна дотримується міжнародного гуманітарного права, тому забезпечує відповідні умови для росіян, які потрапили у полон. Дехто з них говорить, що навіть і мріяти не могли про такі умови. Фотографи Костянтин та Влада Ліберови побували у таборі для військовополонених та розповіли, як там все влаштовано.

На стіні табору написана загальна декларація прав людини, що є відповіддю на багато запитань.

Табір для військовополонених росіян: як він влаштований

Табір для військовополонених росіян має вигляд казарми. Полонені мають хороше триразове харчування. У їхньому раціоні є гарнір, салати та навіть м’ясо. Водночас наші полонені після повернення з Росії розповідали, що їх морили голодом. Це навіть видно по їхньому зовнішньому вигляду.

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Раціон та кількість калорій відповідають вимогам Женевських конвенцій, — розповідає один із працівників. Полонені навіть самі печуть хліб, який потім їдять.

Російські військовополонені дякують за обід українською мовою, разом кажуть: “Дякую за обід”.

Один з полонених Олександр каже, що ніяк не уявляв собі полон. Не знав, чого чекати. Хвилювався, як і всі. Утім, розповідає, що тут до нього добре ставляться.

Навіть медичні кабінети у цьому таборі оснащені новими апаратами, всім надають необхідну медичну допомогу. У дворі табору є капличка, військовополонені відвідують її щонеділі. Кожен має біля ліжка Біблію, а також з ними працює психолог.

Полонені навіть мають роботу, працюють з понеділка по суботу. За добу отримують близько 30 грн заробітної плати.

— Україна справді гуманно відноситься до військовополонених. Якби це нас не обурювало, ми маємо розуміти, що це наш обмінний фонд. Без цих полонених наші українці не повернуться додому з полону. А ми знаємо, який полон там. Росія, на відміну від України, відмовляється пускати ЗМІ до таборів, — розповідає Костянтин Ліберов.

До того ж, до України зараз прикуті очі всього світу. Ми маємо відповідати його цивілізованим цінностям. Гідне утримування військовополонених — одне із них, — веде далі він.

У таборі також є крамниця, за зароблені кошти військовополонений може придбати щось необхідне: снеки, покращені гігієнічні засоби, спідню білизну, солодощі тощо.

Табір для військовополонених росіян в Україні: ВІДЕО

Раніше один з полонених окупантів розповів про мобілізацію в Росії. Розповів про мінімальну підготовку та неналежне озброєння.

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