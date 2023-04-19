Такого даже представить не могли! Фотографы Либеровы показали, как удерживают российских военнопленных

Украина соблюдает международное гуманитарное право, поэтому обеспечивает соответствующие условия для попавших в плен россиян. Некоторые из них говорят, что даже и мечтать не могли о таких условиях. Фотографы Константин и Влада Либеровы побывали в лагере для военнопленных и рассказали, как все устроено.

На стене лагеря написана всеобщая декларация прав человека, являющаяся ответом на многие вопросы.

Лагерь для военнопленных россиян: как он устроен

Лагерь для военнопленных россиян выглядит как казарма. Пленные имеют хорошее трехразовое питание. В их рационе есть гарнир, салаты и даже мясо. В то же время, наши пленные после возвращения из России рассказывали, что их морили голодом. Это даже видно по их внешнему виду.

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Рацион и количество калорий отвечают требованиям Женевских конвенций, рассказывает один из работников. Пленные даже сами пекут хлеб, который потом едят.

Российские военнопленные благодарят за обед на украинском языке, вместе говорят: “Дякую за обід”.

Один из пленных Александр говорит, что никак не представлял себе плен. Не знал, чего ждать. Волновался, как и все. Но рассказывает, что к нему тут хорошо относятся.

Даже медицинские кабинеты в этом лагере оснащены новыми аппаратами, всем оказывают необходимую медицинскую помощь. Во дворе лагеря есть часовня, военнопленные посещают ее каждое воскресенье. Каждый имеет у кровати Библию, а также с ними работает психолог.

Пленные даже работают с понедельника по субботу. За сутки получают около 30 грн заработной платы.

— Украина действительно гуманно относится к военнопленным. Как бы это не возмущало, мы должны понимать, что это наш обменный фонд. Без этих пленных наши украинцы не вернутся домой из плена. А мы знаем, какой там плен. Россия, в отличие от Украины, отказывается пускать СМИ в лагеря, — рассказывает Константин Либеров.

К тому же, к Украине сейчас прикованы глаза всего мира, мы должны соответствовать его цивилизованным ценностям. Достойное содержание военнопленных — одна из них.

В лагере есть магазин, за заработанные средства военнопленный может приобрести что-то необходимое: снеки, улучшенные гигиенические средства, нижнее белье, сладости и т.д.

Лагерь для военнопленных россиян в Украине — ВИДЕО

Ранее один из пленных оккупантов рассказал о мобилизации в России, в частности — о минимальной подготовке и ненадлежащем вооружении.

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