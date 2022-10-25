Обманули, использовали и кинули насмерть: признание пленного оккупанта Кости

Сейчас все они почти как один охотно рассказывают о том, как их обманули командиры и о своем первоначальном нежелании воевать с украинцами. Правда, эти откровения появляются уже после попадания в плен. Константин — такой же арестованный сейчас оккупант.

Его родной дом почти в 10 тыс. км отсюда, во Владивостоке. Жалуется, что их обманули еще в марте, когда тайком везли воевать в Украину.

— Когда мы проехали мимо Воронежа, начали задавать вопросы: “А почему нас обманули?” Нам ничего не сказали.

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— В чем обманули?

— Нам сказали, что мы едем в Воронеж. А мы приехали сюда.

Как русских военных на войну отправляли

Первый шок, признается пленный контрактник, он пережил в Волновахе, когда увидел, во что превратила мирный украинский город российская бессмысленная ярость.

Проезжали Волноваху, когда она уже была разрушена. Многие были в шоке, что такое возможно. Мы ехали колонной, проезжаем просто через разрушенный город-призрак.

Парень клянется: он, как и большинство его собратьев, из-за безумных потерь отказался воевать, но их, говорит, заставили стать в строй.

Во время одного из боев военный получил ранение и оказался в плену.

— Возле меня взорвалась граната, и я получил около 40 осколочных ранений. Пострадали руки, ноги в основном.

— Оно того стоит?

— Нет. Оно этого не стоило. И жизнь погибших с нашей стороны, и Украины того не стоила. Это бессмысленная война.

Оккупант рассказывает: еще до попадания в плен несколько недель назад он позвонил по телефону родным. И, уверяет, убеждал их избегать мобилизации любым способом.

Я позвонил маме и сказал, что если кого-нибудь попытаются сюда призывать, пусть “косят”. Я так ясно сказал. Оно того не стоит.

Российские военные могут раскаиваться, плакать и убеждать, что не хотели воевать. Но наше дело — помогать Вооруженным силам Украины, чтобы таких россиян, как Константин, было еще больше. А вот как общаться с военным, чтобы не причинить ему психологический вред — читай в материале.

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