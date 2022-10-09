Курс молодого бойца длился два дня — пленный оккупант жалуется на мобилизацию и удивляется вооружению ВСУ

Россия поспешно мобилизует новых военных, даже не предоставив им соответствующую подготовку. Во время контрнаступления ВСУ на Восточном фронте в плен попало большое количество недавно мобилизованных россиян. Часть из них “провоевала” 12 дней.
— 13 сентября прибыл в Миллерово. 25 сентября сдался в плен, — рассказал следователям СБУ житель Удмуртской республики.
Он шокирован тем, как умело украинские защитники уничтожают российских солдат и говорит, что его взвода не стало за минуту.
По его словам, его взвод должен был ехать в одном направлении, но попал в засаду ВСУ.
Как мы там оказались… Мы были в Донецкой области, а оказались в Харьковской, там попали в плен, — говорит оккупант и не понимает, как они оказались совсем в другой области.
Как мы там оказались… Мы были в Донецкой области, а оказались в Харьковской, там попали в плен, — говорит оккупант и не понимает, как они оказались совсем в другой области.
Он рассказал, что курс молодого бойца у новомобилизованных россиян длился всего два дня.
— Когда мы с товарищем хотели уйти, нам не дали этого сделать. Сказали: “Мобилизация объявлена. Вы у нас теперь рабы, вы никуда не денетесь”, — рассказывает он, жалуясь, что с ними обращались грубо и с нецензурной лексикой.
По словам российского военного, на обучение танкистов выделяют всего десять дней. Поэтому они подъезжают на танках к украинским позициям и сдаются в плен.
— Когда мы попали в плен, мы не увидели, конечно, нацистов. Мы увидели вооруженных и обученных военных. Едва ли не у каждого есть рация, тепловизоры, прицелы ночного видения.
У нас этого нет. Мы стоим на посту, нам говорят: “Смотрите в поле”, — рассказал пленный.
У нас этого нет. Мы стоим на посту, нам говорят: “Смотрите в поле”, — рассказал пленный.
Если по возвращении его снова мобилизуют, россиянин хочет отказаться.
— Лучше живым сидеть в тюрьме, чем мертвым лежать в украинской земле, — говорит военный РФ.
Ранее в перехватах ГУР российский военный жаловался на оцепление под Лиманом.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!