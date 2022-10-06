Не хотят умирать — оккупанты сдались в плен ВСУ вместе с техникой

Российские военные понимают, что они не могут выжить в войне против Украины. Так что единственный шанс для них сохранить жизнь — сдаться в плен. Поэтому все больше оккупантов решают это сделать.

В сети распространяется видео, на котором видно, как три захватчика сдаются украинским военным. Они подъехали к украинским позициям на боевой машине пехоты (БМП) с белым флагом. Потом вышли из нее с поднятыми руками.

Украинские военные попросили их лечь на землю, провели осмотр и связали руки. Оккупанты стали пленными.

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Это видео также распространил в своем Telegram-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, добавив слова о новой покупке.

Виталий Ким уже не впервые сообщает о приобретенной у оккупантов технике. 23 сентября он рассказал, что россияне сдались в плен вместе с бронемашиной Тигр.

Некоторые россияне рассказывают, что их обманули и они совсем не хотят воевать. Ранее пленный оккупант расплакался перед камерой — узнай, что он рассказал.

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