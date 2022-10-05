Понял, что его обманули, и расплакался — очередное видео с 20-летним оккупантом из РФ

Они оказались на фронте по разным причинам: первый — контрактник армии РФ, второй — охранник частной фирмы, которого, уверяет, заставили ехать в Украину. Смотри в нашем материале, как пленный РФ расплакался перед камерой и понял, что его обманули.

Пленный военный РФ расплакался перед камерой

У него растерянный взгляд и дрожащий голос. Это Данил, ему 20, и он контрактник армии России. Недавно он случайно заехал на украинский блокпост, потому что командиры указали неправильный путь.

Мы поехали по указанному пути и попали к украинским военнослужащим, — рассказывает пленный военный.

Он говорит, что успел повоевать считанные дни, а уже в плену узнал о мобилизации в России. Теперь он боится, что в армию заберут и отца.

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А это 23-летний сотрудник нефтяной компании Андрей. Он приехал воевать в Украину с Дальнего Востока. Рассказывает, что на фирме заставили ехать охранять “что-то” в тылу российских войск.

Нам твердили, что воевать мы не будем и не едем на боевые действия. Говорили, что будем работать охранниками и инженерами. Потом оказалось, что нас обманули, — рассказывает пленный.

Парень говорит, что написал отказ и начал паковать вещи домой. Он уверяет, что тех, кто не хочет воевать, среди его коллег больше половины.

Он искренне удивляется объявленной в России частичной мобилизации. Откровением для парней стало и настоящее количество погибших российских солдат. Теперь они советуют своим избегать мобилизации любым способом.

Сюда нельзя ехать. Это не наша страна. Всем буду об этом говорить, — утверждает пленный.

Ранее мы рассказывали, как российские оккупанты придумывают пытки и нацистов после возвращения из плена.

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