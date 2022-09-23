Вернулись домой и начали придумывать нацистов: что рассказывают пленные россияне

Было бы странно, если бы россияне рассказывали правду. Но чуда не произошло. После последнего обмена российских оккупантов на украинских героев первые начали придумывать, как над ними якобы издевались в Украине. Смотри в нашем материале заявления российских пленных до и после обмена.

Выдумывают пытки и нацистов — заявления российских пленных

“Здесь нет нацизма”, — именно так кричали пленные российские оккупанты в интервью украинскому активисту Владимиру Золкину. Его видео с раскаяниями россиян распространяются по сети до сих пор.

Но после возвращения на родину риторика оккупантов быстро изменилась — теперь они рассказывают, будто фашизм действительно присутствует в Украине.

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Более того, они еще и планируют вернуться на фронт, чтобы “дать бой до конца”. Россияне придумывают, что их заставляли говорить заученные фразы на камеру, хотя, как мы могли увидеть, они сидели в спокойной атмосфере, каялись и добровольно рассказывали все, что знали.

Кормят нас хорошо, я даже набрал 6-7 кг. Относятся как к людям, — рассказывал пленник.

Теперь он заявил российским СМИ, что получал всего две ложки каши, а еще его “постоянно унижали”. Также пленные россияне рассказывали, что им не разрешали звонить домой.

Но с тех же видео мы видим, как они общались с родными и рассказывали, в каких прекрасных условиях они проживают.

Фото: YouTube

Ранее мы рассказывали, как кадыровцы признаются в обстреле собственных позиций.

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