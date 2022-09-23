Повернулися додому і почали вигадувати нацистів: що розповідають полонені росіяни

Було б дивовижно, якби росіяни розповідали правду. Та дива не сталося. Після останнього обміну російських окупантів на українських героїв перші почали вигадувати, як над ними нібито знущалися в Україні. Дивись у нашому матеріалі заяви російських полонених до та після обміну.

Вигадують тортури та нацистів — заяви російських полонених

“Тут немає нацизму!” — саме так кричали полонені російські окупанти в інтерв’ю українському активісту Володимиру Золкіну. Його відео з розкаяннями росіян ширяться мережею й досі.

Але після повернення на батьківщину риторика окупантів швидко змінилась — тепер вони розповідають, ніби “фашизм дійсно присутній в Україні”.

Зараз також дивляться

Мало того, вони ще й планують повернутися на фронт, щоб “дати бій до кінця”. Росіяни вигадують, що їх змушували говорити завчені фрази на камеру, хоча, як ми могли побачити, вони сиділи в спокійній атмосфері, каялися та добровільно розповідали все, що знали.

Годують нас добре, я навіть набрав 6-7 кг. Ставляться як до людей, — розповідав полонений окупант.

Тепер він заявив російським ЗМІ, що отримував лише дві ложки каші, а ще його “постійно принижували”. Також полонені росіяни розповідали, що їм не дозволяли дзвонити додому.

Але з тих самих відео ми бачимо, як вони спілкувалися з рідними та розповідали, в яких чудових умовах проживають.

Фото: YouTube

Раніше ми розповідали, як кадировці зізнаються в обстрілі власних позицій.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!