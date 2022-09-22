Хочуть зібрати гарматне м’ясо з українців? Навіщо РФ псевдореферендуми

Напередодні у Росії заявили про проведення голосування щодо включення тимчасово окупованих українських територій до складу РФ. А вже сьогодні Путін оголосив про часткову мобілізацію. І це — третя мобілізація в історії Росії.

Реально ж ніхто нікуди ходити не буде. Тому ми точно не про реальні результати, ми точно не про реальні настрої населення. Сьогодні цілий день ми спілкуємося з нашими мешканцями саме з цього приводу, і ми бачимо, що жодна людина з тих, з ким ми спілкуємося, не збирається йти на референдум, — розповідає міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Раніше залучення до війська відбувалося під час Першої та Другої світової. Більше про це дивіться онлайн у сюжеті Наталії Ничай.

Розпочалася часткова мобілізація в Росії. Чому це може стати провалом для режиму Путіна, читай у нашому матеріалі.