Хотят собрать пушечное мясо из украинцев? Зачем РФ псевдореферендумы

Накануне в России заявили о проведении голосования по включению временно оккупированных украинских территорий в состав РФ. А уже сегодня Путин объявил о частичной мобилизации. И это — третья мобилизация в истории России.

Реально ведь никто никуда ходить не будет. Потому мы точно не о реальных результатах, мы точно не о реальных настроениях населения. Сегодня целый день мы общаемся с нашими жителями именно по этому поводу, и мы видим, что ни один из тех, с кем мы общаемся, не собирается идти на референдум, — рассказывает городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Ранее в армию призывали во время Первой и Второй мировой. Больше об этом смотрите онлайн в сюжете Натальи Ничай.

Началась частичная мобилизация в России. Почему это может стать провалом для Путина, читай в нашем материале.