Позиции РФ обстреливают с территории “ЛНР”: Золкин впервые взял интервью у “кадыровца”

Журналист Владимир Золкин впервые взял интервью у пленного “кадыровца”. Тот рассказал ему об отношении к солдату в российской армии, а также о том, что их позиции неоднократно обстреливали с территории так называемой ЛНР.
Мы фактически были как пушечное мясо. Нас посадили в окопы, где мины прилетают к тому же с двух сторон и из ЛНР, — рассказывает “кадыровец”.
Мы фактически были как пушечное мясо. Нас посадили в окопы, где мины прилетают к тому же с двух сторон и из ЛНР, — рассказывает “кадыровец”.
Россия пытается объявить псевдореферендумы на оккупированных украинских территориях, но никто не признает их легитимность. Ранее мы рассказывали о реакции Украины на объявление “референдумов”.