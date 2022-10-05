Зрозумів, що його надурили, та розплакався — чергове відео з 20-річним окупантом з РФ

Вони опинилися на фронті з різних причин: перший — контрактник армії РФ, другий — охоронець приватної фірми, якого, певнить, змусили поїхати в Україну. Дивись у нашому матеріалі, як полонений РФ розплакався перед камерою і зрозумів, що його надурили.

Полонений РФ розплакався перед камерою

У нього розгублений погляд та голос, що тремтить. Це — Даніл, йому 20, і він контрактник армії Росії. Нещодавно він випадково заїхав на український блокпост, бо командири вказали неправильну дорогу.

Ми поїхали по вказаному шляху і потрапили до українських військовослужбовців, — розповідає полонений військовий.

Він каже, що встиг повоювати лічені дні, а вже у полоні дізнався про мобілізацію в Росії. Тепер він боїться, що до війська заберуть і його батька.

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Ще один окупант — 23-річний співробітник нафтової компанії Андрій. Він приїхав воювати в Україну з Далекого Сходу. Розповідає, що на фірмі змусили їхати охороняти “щось” в тилу російських військ.

Нам твердили, що воювати ми не будемо і не їдемо на бойові дії. Казали, що будемо працювати охоронцями та інженерами. Потім виявилось, що нас надурили, — розповідає полонений.

Хлопець каже, що написав відмову і почав пакувати речі додому. Він запевняє, що тих, хто не хоче воювати, серед його колег — більш як половина.

Він щиро дивується оголошеній у Росії частковій мобілізації. Одкровенням для юнаків стала і справжня кількість загиблих російських солдатів. Тепер вони радять своїм уникати мобілізації в будь-який спосіб.

Сюди не можна їхати. Це не наша країна. Всім про це казатиму, — стверджує полонений.

Раніше ми розповідали, як російські окупанти вигадують тортури і нацистів після повернення з полону.

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