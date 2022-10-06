Не хочуть помирати — окупанти здалися в полон ЗСУ разом із технікою

Російські військові розуміють, що вони можуть не вижити у війні проти України. Тож єдиний шанс для них зберегти життя — здатися в полон. Тому дедалі більше окупантів вирішують це робити.

У мережі поширюється відео, на якому видно, як троє загарбників здаються українським військовим. Вони під’їхали до українських позицій на бойовій машині піхоти (БМП) з білим прапором. Потім вийшли з неї з піднятими руками.

Українські військові попросили їх лягти на землю, провели огляд та зв’язали руки. Окупанти стали полоненими.

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Це відео також поширив у своєму Telegram-каналі голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, зазначивши про нову покупку.

Віталій Кім уже не вперше повідомляє про придбану в окупантів техніку. 23 вересня він розповів, що росіяни здалися в полон разом із бронемашиною Тигр.

Деякі росіяни розповідають, що їх надурили й вони зовсім не хочуть воювати. Раніше полонений окупант розплакався перед камерою — дізнайся, що він розповів.

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