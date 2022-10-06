Україна

Не хочуть помирати — окупанти здалися в полон ЗСУ разом із технікою

Богдана Макалюк, редакторка сайту 06 Жовтня 2022, 12:30
Окупанти здалися в український полон разом з технікою (відео)

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