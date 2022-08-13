Україна

Гроші за живого окупанта — здай загарбника в полон і отримай від 200 до 600 доларів

Вероніка Федорова, відеоредакторка Вікна-Новини 13 Серпня 2022, 22:30

Більше відео
Ситуація на Запорізькій АЕС 13.08.2022 - варіанти розвитку подій
Від радіації за кордон не втечеш! Чим може скінчитись російський ядерний тероризм для всієї Європи
0:06:24
Ситуація на фронті в Україні 13.08.2022 - серпневий перелом почався
Тепер Україна диктує свої правила війни — серпневий перелом уже почався? Ситуація на фронті сьогодні
0:02:10
Обстріл міста Курахове
Б’ють Ураганами по дітях та літніх людях: на що окупанти перетворили Курахове
0:07:17
Медична евакуація українців за кордон - як потрапити
Безкоштовне лікування за кордоном: як потрапити на медичну евакуацію з України
Дивитись більше

Останні відео
0:02:03
Винагорода за окупанта

Гроші за живого окупанта — здай загарбника в полон і отримай від 200 до 600 доларів
0:10:03
Герої Чернігівщині
“Матусі гріли своїх і чужих діток власним тілом та грілочками”. Як у блокадному Чернігові малюки з’являлися на світ під обстрілами
Ситуація на Запорізькій АЕС 13.08.2022 - варіанти розвитку подій
Від радіації за кордон не втечеш! Чим може скінчитись російський ядерний тероризм для всієї Європи
0:06:29
Опалювальний сезон 2022 в Україні - до чого готуватись українцям
Українцям варто закуповувати буржуйки та дрова? Як різні області готуються до опалювального сезону 2022/23
Гроші за живого окупанта — здай загарбника в полон і отримай від 200 до 600 доларів
За крок до Третьої світової! Берлінська стіна, уроки німецької історії та її вплив на ситуацію в Україні
0:06:24
Ситуація на фронті в Україні 13.08.2022 - серпневий перелом почався
Тепер Україна диктує свої правила війни — серпневий перелом уже почався? Ситуація на фронті сьогодні
Соціальні виплати на дітей-сиріт в Україні 2022
Соціальні виплати на дітей-сиріт в Україні — Мінсоцполітики розповіло про державну грошову допомогу
0:02:10
Обстріл міста Курахове
Б’ють Ураганами по дітях та літніх людях: на що окупанти перетворили Курахове
0:05:49
Ситуація на продовольчому ринку України в серпні - ціни зросли втричі
Овочі на вагу золота! Чому ціни на продукти в Україні зросли втричі та чого очікувати в серпні
0:02:53
Зворушлива евакуація стареньких дідуся й бабусі із Бахмута під обстрілами
Неможливо дивитися без сліз! Зворушлива евакуація стареньких дідуся й бабусі із Бахмута під обстрілами
Більше відео
Герої Чернігівщині
Читати далі
“Матусі гріли своїх і чужих діток власним тілом та грілочками”. Як у блокадному Чернігові малюки з’являлися на світ під обстрілами

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь