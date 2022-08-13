Гроші за живого окупанта — здай загарбника в полон і отримай від 200 до 600 доларів

За взятих у полон російських солдатів будуть виплачувати гроші. Найдорожче коштують офіцери та кадирівці — 500-600 доларів. Найдешевші — сепаратисти “Л/ДНР”, за них пропонують 200 доларів.

Тож як отримати кошти за новоспеченого окупанта, дивіться у відео.

Як отримати допомогу переселенцям та постраждалим від війни в Україні? Хто має право виплати? Які документи для цього потрібні?

Зараз також дивляться

На всі запитання ми відповіли на нашому сайті. Читай про грошову допомогу від ADRA Ukraine.