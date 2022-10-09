Курс молодого бійця тривав два дні — полонений окупант жаліється на мобілізацію і дивується озброєнню ЗСУ

Росія поспішно мобілізує нових військових, навіть не надавши їм відповідної підготовки. Під час контрнаступу ЗСУ на Східному фронті у полон потрапила велика кількість нещодавно мобілізованих росіян. Частина з них “провоювала” аж 12 днів.

— 13 вересня прибув у Міллерово. 25 вересня здався у полон, — розповів слідчим СБУ житель Удмуртської республіки.

Він шокований тим, як вправно українські захисники нищать російських солдатів і каже, що його взводу не стало за хвилину.

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За словами окупанта, його взвод мав їхати за одним напрямком, а потрапив у засідку ЗСУ.

Як ми там опинилися… Ми були на Донеччині, а опинилися на Харківщині, там потрапили у полон, — каже окупант та не розуміє, як вони опинилися геть в іншій області.

Він розповів, що курс молодого бійця у новомобілізованих росіян тривав лише два дні.

— Коли ми з товаришем хотіли піти, нам не дали цього зробити. Сказали: “Мобілізація оголошена. Ви у нас тепер раби, ви нікуди не дінетесь”, — розповідає полонений, жаліючись на те, що до них зверталися грубо та з нецензурною лексикою.

Росіянин також розповів, що на навчання танкістів виділяють лише десять днів. Тож вони під’їжджають на танках до українських позицій та здаються у полон.

— Коли ми потрапили у полон, ми не побачили, звісно, нацистів. Ми побачили озброєних та навчених військових. Чи не в кожного є рація, тепловізори, приціли нічного бачення.

У нас цього нема. Ми стоїмо на посту, нам кажуть: “Дивіться в поле”, — розповів полонений.

Якщо після повернення його знову мобілізують, чоловік хоче відмовитися.

— Краще живим сидіти у в’язниці, ніж мертвим лежати в українській землі, — каже військовий РФ.

Раніше у перехопленнях ГУР російський військовий жалівся на оточення під Лиманом.

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