Мобілізованих уже кидають на фронт одразу — військовий РФ розповідає про оточення під Лиманом

У перехопленій розмові військовослужбовець РФ з жахом розповідає про оточення російських військ біля Лимана і про те, як швидко вони втрачають своїх солдатів.
Нас в кільце намагаються взяти. Я в “Донецькій республіці”, село Терни, — скаржиться окупант своїй співрозмовниці.
Нас в кільце намагаються взяти. Я в “Донецькій республіці”, село Терни, — скаржиться окупант своїй співрозмовниці.
Також він розповідає, що за тиждень у них чотири “двохсотих”.
Деталі дізнавайся у відео.
Україна звільнила Лиман! Як росіяни потрапили в котел та чому ця операція важлива, читай у нашому матеріалі.
Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!