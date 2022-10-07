Україна

Мобілізованих уже кидають на фронт одразу — військовий РФ розповідає про оточення під Лиманом

Вероніка Федорова, відеоредакторка Вікна-Новини 07 Жовтня 2022, 22:00

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