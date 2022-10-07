Мобілізованих уже кидають на фронт одразу — військовий РФ розповідає про оточення під Лиманом

У перехопленій розмові військовослужбовець РФ з жахом розповідає про оточення російських військ біля Лимана і про те, як швидко вони втрачають своїх солдатів.

Нас в кільце намагаються взяти. Я в “Донецькій республіці”, село Терни, — скаржиться окупант своїй співрозмовниці.

Також він розповідає, що за тиждень у них чотири “двохсотих”.

Деталі дізнавайся у відео.

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