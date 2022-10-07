Актуальна карта бойових дій в Україні 7 жовтня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті

Путін включив так звані “ДНР”, “ЛНР”, а також Запорізьку та Херсонську області в перелік суб’єктів РФ в конституції Росії.

Мабуть, поспішає хоч на папері зафіксувати якісь свої здобутки, щоб потім розповідати про свої “перемоги”. Але Україна та весь цивілізований світ, звісно, не звертають жодної уваги на нікчемні заяви російського ватажка.

Натомість наші підрозділи впевнено наступають одразу на кількох напрямках фронту. Генштаб ЗСУ детально розповідає про небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.

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Карта бойових дій в Україні станом на 7 жовтня 2022 року

Міністерство оборони Великої Британії традиційно публікує у своєму Twitter карту бойових дій в Україні.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації! Слідкуй за оголошенням зелених коридорів, запропонованих українською владою.

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що контрнаступ України на півночі Харківської області ще не досяг кульмінації після місяця успішних операцій і зараз просувається на захід Луганської області.

Місцевість на заході Луганської області добре підходить для швидкого маневру, який українські сили ефективно використовували в Харківській області на початку вересня.

Крім того, немає жодних ознак з відкритих джерел, що російські військові суттєво посилили західну частину Луганської області.

Російським військам не вдалось утримати береги річок Оскіл і Сіверський Донець та використати їх як природні рубежі, щоб запобігти просуванню українських військ на вразливі ділянки окупованого Росією північного сходу України.

На Південному напрямку українські війська, ймовірно, консолідували позиції та перегрупувались у північній Херсонській області після досягнення значних успіхів.

Російські джерела повідомляли про підготовку України до наступу на північний захід, захід і північний схід від міста Херсон.

Тривалі північні та південні контрнаступи України, ймовірно, змусять Кремль віддати перевагу обороні одного району операцій за рахунок іншого, потенційно збільшуючи ймовірність успіху України в обох.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 7 жовтня 2022 року

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що за минулу добу противник завдав:

шість ракетних ударів;

сім авіаційних ударів;

23 обстріли з РСЗВ.

Від російських ударів постраждали об’єкти та цивільне населення більш ніж 25 населених пунктів, зокрема Запоріжжя, Шепетівка, Сіверськ, Білогорівка, Ольгівське та Гоптівка.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснював обстріли:

на Сіверському напрямку — зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка, Ясна Поляна і Блешня Чернігівської області та Середина Буда, Кияниця і Фотовиж Сумської області;

напрямку — зі ствольної артилерії, в районах населених пунктів Сеньківка, Ясна Поляна і Блешня Чернігівської області та Середина Буда, Кияниця і Фотовиж Сумської області; на Слобожанському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Уди, Стрілеча, Нескучне, Гатище та Вільхуватка;

напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Уди, Стрілеча, Нескучне, Гатище та Вільхуватка; на Краматорському напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Сіверськ та Верхньокам’янське;

напрямку — з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Спірне, Білогорівка, Сіверськ та Верхньокам’янське; на Бахмутському напрямку — з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Яковлівка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Зайцеве;

напрямку — з артилерії різних типів, в районах населених пунктів Соледар, Бахмут, Яковлівка, Курдюмівка, Нью-Йорк та Зайцеве; на Авдіївському напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, у районах населених пунктів Авдіївка, Кам’янка, Красногорівка, Первомайське, Парасковіївка, Піски та Новомихайлівка;

напрямку — з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, у районах населених пунктів Авдіївка, Кам’янка, Красногорівка, Первомайське, Парасковіївка, Піски та Новомихайлівка; на Новопавлівському та Запорізькому напрямках — у районах понад 20 населених пунктів, зокрема Новоукраїнки, Времівки, Полтавки та Новополя;

напрямках — у районах понад 20 населених пунктів, зокрема Новоукраїнки, Времівки, Полтавки та Новополя; на Південнобузькому напрямку — у районах понад 30 населених пунктів поблизу лінії зіткнення, зокрема Правдиного, Мирного, Киселівки, Кобзарців та Великого Артакового.

За минулу добу українські підрозділи відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Бахмутське, Яковлівка, Одрадівка, Зайцеве, Бахмут, Красногорівка, Побєда, Водяне та Любомирівка.

Російські окупанти продовжують використовувати тактику випаленої землі в Україні. Під час чергового хаотичного відступу ворог підірвав дамбу, що спричинило підтоплення Райгородка.

У Кадіївці масово знищують архіви документів, особливо тих, які стосуються окупації. У Сватовому вже заміновані основні інфраструктурні об’єкти, будівлі та території.

Авіація ЗСУ протягом доби завдала 11 ударів. Підтверджено ураження:

одного опорного пункту; п’яти районів зосередження озброєння та військової техніки; п’яти зенітних ракетних комплексів противника.

Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили 5 БпЛА ворога, серед яких два Shahed-136 та один Mohajer-6.

Ракетні війська та артилерія за поточну добу уразили:

19 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки;

два склади боєприпасів;

шість засобів артилерії.

Нагадаємо, зранку 6 жовтня російські військові завдали сім ракетних ударів по багатоповерхівках на Півдні України. Читай, що відомо про обстріл Запоріжжя.

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