Новий удар і вибухи у Запоріжжі! Окупанти влучили по багатоповерхівках, є жертви

Ранком 6 жовтня прогриміли вибухи у Запоріжжі. Російські військові завдали сім ракетних ударів по багатоповерхівках. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

Вибухи у Запоріжжі сьогодні: що відомо

Ракетну атаку окупант здійснив близько п’ятої години ранку, поцілив у житлові будинки.

Терор і вбивство мирних людей у Запоріжжі! Рашисти завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках, — прокоментував трагедію Старух.

Наразі відомо про значні руйнування житлових будинків, рятувальники дістають людей з-під завалів. Точна кількість жертв станом на 8:00 ранку невідома. Проте вже є попередні дані.

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Обстріл Запоріжжя: жертви атаки

Станом на ранок відомо про двох загиблих жінок внаслідок атаки. Одна з них померла у кареті швидкої допомоги.

Під завалами перебувають щонайменше п’ять людей. Багато людей рятувальникам вдалося врятувати. Серед них — трирічна дівчинка. Нині дитина у лікарні.

Станом на 10:00 секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив про 10 постраждалих внаслідок ракетного удару. Вісім людей ушпиталили.

Обстріл Запоріжжя: фото

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС





Обстріл Запоріжжя: відео з місця події

Обстріл Запоріжжя прокоментував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Запоріжжя. Ракетні удари по багатоповерхівках. Російські терористи вміють воювати лише з мирними людьми. Божевільні боягузи, — написав він.

Також Єрмак додав, що російське питання “необхідно вирішити раз і назавжди”.

— Робити це можна лише силою. Зброя, санкції, ізоляція, — переконаний Єрмак.

А ми нагадаємо, що це не перший кривавий злочин російських військових. Минулого тижня окупанти по-звірячому обстріляли колону цивільних авто у Запоріжжі. Тоді загинула 31 людина, серед них двоє дітей. 92 зазнали поранень.