Новий удар і вибухи у Запоріжжі! Окупанти влучили по багатоповерхівках, є жертви

Ранком 6 жовтня прогриміли вибухи у Запоріжжі. Російські військові завдали сім ракетних ударів по багатоповерхівках. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.
Ракетну атаку окупант здійснив близько п’ятої години ранку, поцілив у житлові будинки.
Терор і вбивство мирних людей у Запоріжжі! Рашисти завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках, — прокоментував трагедію Старух.
Терор і вбивство мирних людей у Запоріжжі! Рашисти завдали 7 ракетних ударів по багатоповерхівках, — прокоментував трагедію Старух.
Наразі відомо про значні руйнування житлових будинків, рятувальники дістають людей з-під завалів. Точна кількість жертв станом на 8:00 ранку невідома. Проте вже є попередні дані.
Станом на ранок відомо про двох загиблих жінок внаслідок атаки. Одна з них померла у кареті швидкої допомоги.
Під завалами перебувають щонайменше п’ять людей. Багато людей рятувальникам вдалося врятувати. Серед них — трирічна дівчинка. Нині дитина у лікарні.
Станом на 10:00 секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив про 10 постраждалих внаслідок ракетного удару. Вісім людей ушпиталили.
Обстріл Запоріжжя прокоментував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Запоріжжя. Ракетні удари по багатоповерхівках. Російські терористи вміють воювати лише з мирними людьми. Божевільні боягузи, — написав він.
Запоріжжя. Ракетні удари по багатоповерхівках. Російські терористи вміють воювати лише з мирними людьми. Божевільні боягузи, — написав він.
Також Єрмак додав, що російське питання “необхідно вирішити раз і назавжди”.
— Робити це можна лише силою. Зброя, санкції, ізоляція, — переконаний Єрмак.
А ми нагадаємо, що це не перший кривавий злочин російських військових. Минулого тижня окупанти по-звірячому обстріляли колону цивільних авто у Запоріжжі. Тоді загинула 31 людина, серед них двоє дітей. 92 зазнали поранень.
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