Україна

Новий удар і вибухи у Запоріжжі! Окупанти влучили по багатоповерхівках, є жертви

Марія Бєляєва, випускова редакторка сайту 06 Жовтня 2022, 08:30
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