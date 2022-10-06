Новый удар и взрывы в Запорожье! Оккупанты попали по многоэтажкам, есть жертвы

Утром 6 октября прогремели взрывы в Запорожье. Российские военные нанесли семь ракетных ударов по многоэтажкам. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух в Telegram.
Ракетную атаку оккупант совершил около пяти часов утра, попал в жилые дома.
Террор и убийство мирных людей в Запорожье! Рашисты нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам, — прокомментировал трагедию Старух.
Террор и убийство мирных людей в Запорожье! Рашисты нанесли 7 ракетных ударов по многоэтажкам, — прокомментировал трагедию Старух.
Пока известно о значительных разрушениях жилых домов, спасатели достают людей из-под завалов. Точное количество жертв по состоянию на 8:00 утра неизвестно. Однако уже есть предварительные данные.
По состоянию на утро известно о двух погибших женщинах в результате атаки. Одна из них скончалась в карете скорой помощи.
Под завалами находятся не менее пяти человек. Многих людей удалось спасти. Среди них – трехлетняя девочка. Сейчас ребенок находится в больнице.
Обстрел Запорожья прокомментировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
Запорожье. Ракетные удары по многоэтажкам. Российские террористы умеют воевать только с мирными людьми. Безумные трусы, — написал он.
Запорожье. Ракетные удары по многоэтажкам. Российские террористы умеют воевать только с мирными людьми. Безумные трусы, — написал он.
Также Ермак добавил, что российский вопрос “необходимо решить раз и навсегда”.
— Сделать это можно только силой. Оружие, санкции, изоляция, — убежден он.
А мы напомним, что это не первое кровавое преступление российских военных. На прошлой неделе оккупанты зверски обстреляли колонну гражданских авто в Запорожье. Тогда погиб 31 человек, среди них двое детей. 92 получили ранения.
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