Актуальная карта боевых действий в Украине 7 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Путин включил так называемые “ДНР”, “ЛНР”, а также Запорожскую и Херсонскую области в список субъектов РФ в конституции России.
Наверное, спешит хоть на бумаге зафиксировать какие-то свои достижения, чтобы потом рассказывать о своих “победах”. Но Украина и весь цивилизованный мир, конечно, не обращают ни малейшего внимания на никчемные заявления российского вожака.
Наши подразделения уверенно наступают сразу на нескольких направлениях фронта. Генштаб ВСУ подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.
Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.
Аналитики Института изучения войны отмечают, что контрнаступление Украины на севере Харьковской области еще не достигло кульминации после месяца успешных операций и сейчас продвигается на запад Луганской области.
Местность на западе Луганской области хорошо подходит для быстрого маневра, который украинские силы эффективно использовали в Харьковской области в начале сентября.
Местность на западе Луганской области хорошо подходит для быстрого маневра, который украинские силы эффективно использовали в Харьковской области в начале сентября.
Кроме того, нет никаких признаков с открытых источников, что российские военные существенно усилили западную часть Луганской области.
Российским войскам не удалось удержать берега рек Оскол и Северский Донец и использовать их как естественные рубежи, чтобы предотвратить продвижение украинских войск на уязвимые участки оккупированного Россией северо-востока Украины.
На Южном направлении украинские войска, вероятно, консолидировали позиции и перегруппировались в северной Херсонской области после достижения значительных успехов.
Российские источники сообщали о подготовке Украины к наступлению на северо-запад, запад и северо-восток от города Херсон.
Длительные северные и южные контрнаступления Украины, вероятно, заставят Кремль отдать предпочтение обороне одного района операций за счет другого, потенциально увеличивая вероятность успеха Украины в обоих.
Длительные северные и южные контрнаступления Украины, вероятно, заставят Кремль отдать предпочтение обороне одного района операций за счет другого, потенциально увеличивая вероятность успеха Украины в обоих.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за минувшие сутки противник нанес:
От российских ударов пострадали объекты и гражданское население более 25 населенных пунктов, в частности Запорожье, Шепетовка, Северск, Белогоровка, Ольговское и Гоптовка.
На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений.
На других направлениях противник совершал обстрелы:
За минувшие сутки украинские подразделения отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Яковлевка, Одрадовка, Зайцево, Бахмут, Красногоровка, Победа, Водяное и Любомировка.
Российские оккупанты продолжают использовать тактику выжженной земли в Украине. Во время очередного хаотического отступления враг взорвал дамбу, что повлекло за собой подтопление Райгородка.
В Кадиевке массово уничтожают архивы документов, особенно касающихся оккупации. В Сватове уже заминированы основные инфраструктурные объекты, здания и территории.
Авиация ВСУ в течение суток нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение:
Фото: Командование Воздушных Сил ВСУ / Facebook
Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 5 БпЛА врага, среди которых два Shahed-136 и один Mohajer-6.
Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили:
Напомним, утром 6 октября российские военные нанесли семь ракетных ударов по многоэтажкам на Юге Украины. Читай, что известно про обстрел Запорожья.
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