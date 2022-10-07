Актуальная карта боевых действий в Украине 7 октября в режиме онлайн: какая ситуация на фронте

Путин включил так называемые “ДНР”, “ЛНР”, а также Запорожскую и Херсонскую области в список субъектов РФ в конституции России.

Наверное, спешит хоть на бумаге зафиксировать какие-то свои достижения, чтобы потом рассказывать о своих “победах”. Но Украина и весь цивилизованный мир, конечно, не обращают ни малейшего внимания на никчемные заявления российского вожака.

Наши подразделения уверенно наступают сразу на нескольких направлениях фронта. Генштаб ВСУ подробно рассказывает об опасных направлениях и местах, где могут идти ожесточенные бои.

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Карта боевых действий в Украине 7 октября 2022 года

Министерство обороны Великобритании традиционно публикует в своем Twitter карту боевых действий в Украине.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта – начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для прокладывания маршрутов эвакуации! Следи за объявлением зеленых коридоров, предложенных украинскими властями.

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что контрнаступление Украины на севере Харьковской области еще не достигло кульминации после месяца успешных операций и сейчас продвигается на запад Луганской области.

Местность на западе Луганской области хорошо подходит для быстрого маневра, который украинские силы эффективно использовали в Харьковской области в начале сентября.

Кроме того, нет никаких признаков с открытых источников, что российские военные существенно усилили западную часть Луганской области.

Российским войскам не удалось удержать берега рек Оскол и Северский Донец и использовать их как естественные рубежи, чтобы предотвратить продвижение украинских войск на уязвимые участки оккупированного Россией северо-востока Украины.

На Южном направлении украинские войска, вероятно, консолидировали позиции и перегруппировались в северной Херсонской области после достижения значительных успехов.

Российские источники сообщали о подготовке Украины к наступлению на северо-запад, запад и северо-восток от города Херсон.

Длительные северные и южные контрнаступления Украины, вероятно, заставят Кремль отдать предпочтение обороне одного района операций за счет другого, потенциально увеличивая вероятность успеха Украины в обоих.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 7 октября 2022 года

Генеральный штаб ВСУ сообщает, что за минувшие сутки противник нанес:

шесть ракетных ударов;

семь авиационных ударов;

23 обстрела из РСЗО.

От российских ударов пострадали объекты и гражданское население более 25 населенных пунктов, в частности Запорожье, Шепетовка, Северск, Белогоровка, Ольговское и Гоптовка.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений.

На других направлениях противник совершал обстрелы:

на Северском направлении — из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка, Ясна Поляна и Блешня Черниговской области и Середина Буда, Кияница и Фотовыж Сумской области;

направлении — из ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Сеньковка, Ясна Поляна и Блешня Черниговской области и Середина Буда, Кияница и Фотовыж Сумской области; на Слобожанском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Стрелка, Нескучное, Гатище и Ольховатка;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Уды, Стрелка, Нескучное, Гатище и Ольховатка; на Краматорском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Северск и Верхнекаменное;

направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Северск и Верхнекаменное; на Бахмутском направлении — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Яковлевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Зайцево;

направлении — из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Соледар, Бахмут, Яковлевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Зайцево; на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Парасковеевка, Пески и Новомихайловка;

направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Каменка, Красногоровка, Первомайское, Парасковеевка, Пески и Новомихайловка; на Новопавловском и Запорожском направлениях — в районах более 20 населенных пунктов, в частности Новоукраинки, Времовки, Полтавки и Новополя;

направлениях — в районах более 20 населенных пунктов, в частности Новоукраинки, Времовки, Полтавки и Новополя; на Южнобужском направлении — в районах более 30 населенных пунктов вблизи линии столкновения, в частности Правдиного, Мирного, Киселевки, Кобзарцев и Большого Артакового.

За минувшие сутки украинские подразделения отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Соледар, Бахмутское, Яковлевка, Одрадовка, Зайцево, Бахмут, Красногоровка, Победа, Водяное и Любомировка.

Российские оккупанты продолжают использовать тактику выжженной земли в Украине. Во время очередного хаотического отступления враг взорвал дамбу, что повлекло за собой подтопление Райгородка.

В Кадиевке массово уничтожают архивы документов, особенно касающихся оккупации. В Сватове уже заминированы основные инфраструктурные объекты, здания и территории.

Авиация ВСУ в течение суток нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение:

одного опорного пункта; пяти районов сосредоточения вооружения и военной техники; пяти зенитных ракетных комплексов противника.

Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили 5 БпЛА врага, среди которых два Shahed-136 и один Mohajer-6.

Ракетные войска и артиллерия за сутки поразили:

19 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники;

два склада боеприпасов;

шесть средств артиллерии.

Напомним, утром 6 октября российские военные нанесли семь ракетных ударов по многоэтажкам на Юге Украины. Читай, что известно про обстрел Запорожья.

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