Предусматривают контрнаступление ВСУ и прощаются с женами! Новые перехваченные разговоры оккупантов от ГУР

Российские военные постоянно жалуются на командование, потери, плохое отношение и некачественную амуницию своим родным. Иногда даже прощаются с ними заранее, потому что не знают, доживут ли до следующего звонка. Об этом мы узнаем из перехваченных разговоров оккупантов от ГУР МО.

Несмотря на это, их родные не могут протестовать против войны или отстаивать права своих мобилизованных мужчин, сыновей, братьев или родителей.

Перехвачены разговоры оккупантов: понимают, что скоро будут наступать ВСУ

В одном из перехваченных разговоров оккупант рассказал, что чувствует, что скоро будет наступление ВСУ. А он с другими военными ездит на разминирование острова, признается, что очень хочет домой.

Плаваем и разминируем. Похоже, что у них (украинцев — ред.) готовится наступление. А мы не наступаем. Мы просто им путь расчищаем.

Мы на остров плаваем, его надо отбить. Проводим разминирование острова, снимаем мины. Там так солнце светит… Я так домой хочу, — жалуется он.

Еще российский военный акцентировал, что к ним на направление прибывают только бойцы ЧВК Вагнер.

Перехваченные разговоры российских военных: прощание с супругой

Другой военнослужащий РФ рассказал жене об ужасной ситуации на фронте и безнадежности по поводу своего возвращения домой.

— К нам украинцы подходят на 20 м. Мы вчера в бою были. Они к нам подползли на 40 м, у нас шестеро раненых было. Вчера танк по посадке прошелся, а позавчера у нас шестеро погибли.

Мы вчера в наступление ходили… Нас разбили вдребезги. Мы сидим в полном шоке, — признается он.

Оккупант рассказывает, что из одной бригады, где было 5000 человек, осталось около 200. Их хотят в эту бригаду перевести.

— Вечером созвонимся, а через две недели можешь себе нового мужа искать… Командир всем сказал: “Звоните женам и родным, скажите, что вам, возможно, осталось жить несколько недель”, — прощается россиянин.

Еще один российский военный в перехваченном разговоре возмутился своим присутствием в Харьковской области и рассказал о страхе быть отравленным на оккупированных территориях. Ведь там население относится к ним “немирно”.

А его командир объясняет цель их пребывания в Харьковской области как тактическую оборону.

Россияне пытаются распространить фейки о том, как удерживают пленных российских военных в Украине. Но наша страна придерживается международного гуманитарного права и прав человека. Ранее фотографы Либеровы показали, как работает лагерь для военнопленных россиян в Украине.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!