Украина

“Твой муж убивает людей”: о неудачах оккупантов и их методах войны — в новых перехваченных разговорах

Виктория Мельник, редактор сайта 31 марта 2023, 23:00

Больше видео
0:03:31
Орехов сейчас
Как только захватчиков отгонят — город оживет! Как выживает почти уничтоженный Орехов
0:03:33
Лариса Борисенко
Медики не давали никаких шансов! Кинолог и ее овчарка подорвались на растяжке и чудом выжили
0:28:57
Українські артилеристи показують свою роботу під Бахмутом
Интенсивность боев очень высокая — артиллеристы под Бахмутом показали свою работу
0:11:43
Військовий про звільнення Ірпеня та Київської області
Мы понимали ответственность, которая лежит на нас — военный об освобождении Ирпеня от россиян
Смотреть больше

Последние видео
0:01:46
перехвачены разговоры

“Твой муж убивает людей”: о неудачах оккупантов и их методах войны — в новых перехваченных разговорах
0:03:31
Орехов сейчас
Как только захватчиков отгонят — город оживет! Как выживает почти уничтоженный Орехов
0:03:33
Лариса Борисенко
Медики не давали никаких шансов! Кинолог и ее овчарка подорвались на растяжке и чудом выжили
0:04:44
Як подружжя бізнесменів з Бучі допомагало людям в окупації
Раздавал продукты местным и партизанил — как грузин-бизнесмен пережил оккупацию Бучи
0:28:57
Українські артилеристи показують свою роботу під Бахмутом
Интенсивность боев очень высокая — артиллеристы под Бахмутом показали свою работу
0:11:43
Військовий про звільнення Ірпеня та Київської області
Мы понимали ответственность, которая лежит на нас — военный об освобождении Ирпеня от россиян
0:03:54
поліція
Храбрость — это про неравнодушие: полицейский спас маму с ребенком из опрокинутого авто
0:04:07
Остеоінтеграція - унікальна технологія протезування тепер і в Україні
Уникальная технология протезирования теперь и в Украине! Австралийский врач учит львовских коллег
Карта бойових дій в Україні 31.03.2023 онлайн
Наступление россиян на пяти направлениях и оборона Бахмута: карта боевых действий в Украине 31 марта в режиме онлайн
0:04:11
Микола Могилевський: історія про евакуацію людей з гарячих точок
Всеми правдами и неправдами уже десять месяцев эвакуирует людей из горячих точек! История 24-летнего волонтера
Больше видео
Орехов сейчас
Читать дальше
Как только захватчиков отгонят — город оживет! Как выживает почти уничтоженный Орехов

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь