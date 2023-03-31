“Твой муж убивает людей”: о неудачах оккупантов и их методах войны — в новых перехваченных разговорах

Пришли сюда “освобождать”, но наткнулась та ярость и сопротивление мирных жителей. Российские военные осознают, что их здесь никто не ждал, хлеб не пек, цветов не срезал к их приходу.

Военнослужащий РФ в перехваченных разговорах ГУР рассказывает о негативном отношении местных к солдатам РФ на оккупированных территориях и успешных действиях ВСУ.

А еще хвастается: если по телевидению покажут разбитые улицы и дома — это все их работа. Жены оккупантов полностью разделяют позицию мужей: мол, убивай, если можешь.

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Оккупант: Мы вчера всю ночь били по Торскому. Если сегодня по новостям покажут, что что-то подбили — это наша работа.

Жена оккупанта: Да я уже знаю, чем мой муж занимается.

Оккупант: Людей убивает.

Жена оккупанта: Относись к убийству проще. Ты служишь своей стране.

Оккупант: Местные в Кременной к нам не очень хорошо относятся. Сразу на украинском к нам “О, приехали, оккупанты!”

Два дня назад пятеро диверсантов вырезали ВДВ-шный взвод. И это подготовленные люди, не только мы. Здесь многие гибнут, конечно.

ВСУ уже готовит оружие для контрнаступления. Когда оно произойдет и почему так мало информации в инфопространстве: читай в материале.

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