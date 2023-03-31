“Твій чоловік убиває людей”: про невдачі окупантів та їхні методи війни — в нових перехоплених розмовах

Прийшли сюди “звільняти”, але натрапили та лють та спротив мирних мешканців. Російські військові усвідомлюють, що їх тут — ніхто не чекав, хліб не пік, квітів не зрізав до їхнього приходу.
Військовослужбовець РФ у перехоплених розмовах ГУР розповідає про негативне відношення місцевих до солдатів РФ на окупованих територіях та вдалі дії ЗСУ.
А ще хизується: якщо по телебаченню покажуть розбиті вулиці та будинки — це все їхня робота. Дружини окупантів повністю поділяють позицію чоловіків: мовляв, вбивай, якщо можеш.
Окупант: Ми вчора всю ніч били по Торському. Якщо сьогодні по новинах покажуть, що щось підбили — то це наша робота.
Дружина окупанта: Та я уже знаю, чим мій чоловік займається.
Окупант: Людей вбиває.
Дружина окупанта: Стався до вбивства простіше. Ти служиш своїй країні.
Окупант: Місцеві в Кремінній до нас не дуже добре ставляться. Одразу українською до нас “О, приїхали, окупанти!”
Два дні тому п’ятеро диверсантів вирізали ВДВ-шний взвод. І це підготовлені люди, не те що ми. Тут багато людей гине, звісно.
Два дні тому п’ятеро диверсантів вирізали ВДВ-шний взвод. І це підготовлені люди, не те що ми. Тут багато людей гине, звісно.
ЗСУ уже гартує зброю для контрнаступу. Коли він відбудеться та чому так мало інформації в інфопросторі: читай у матеріалі.
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