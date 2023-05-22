Бєлгород, спиш? Що відбувається в області та чого очікувати — пояснення ГУР

Схоже, так звана “спецоперація” Росії точно йде по плану. Ну, або майже. Сьогодні росіяни у Бєлгородській області РФ не знають, що відбувається — їм однозначно не вистачає укриттів.

А ось ми вже знаємо, що саме відбувається на прикордонній території РФ з Україною. Про це читай далі.

Ситуація у Бєлгороді

Сьогодні близько 11:50 ранку новинні стрічки заполонили повідомлення про повітряну тривогу у Бєлгороді. Також тамтешні канали у Telegram повідомляли про роботи безпілотників у їхньому небі.

Раніше відомий російський військовий легіон Свобода Росії повідомив у своєму Telegram, що почав операцію зі звільнення російських територій “від путінських зомбі”.

У дописі закликають не панікувати, а також не протистояти легіону.

Уже за кілька годин після цього було повідомлення від Легіону Свобода Росії про звільнення населених пунктів у Бєлгородській області.

Легіон та РДК повністю звільнили Козинку, Білгородської області. До Грайворона зайшли передові загони. Рухаємось далі. Росія буде вільною! — пишуть вони.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков підтвердив інформацію, але він вирішив, що на територію Грайворонського округу “зайшла ДРГ ЗСУ”. За його словами, підрозділи РФ та ФСБ “вживають заходів”.

За оновленою інформацією, вже відомо про звільнення легіоном населеного пункту Гора-Поділ.

Гора-Поділ пройдено! Легіон з РДК розпочали штурм н/п Грайворон, Білгородської області.

Оновлено 16:50. Попередньо, поблизу населеного пункту Прохорівка впав вертоліт Мі-8. До міста Грайворон прямують автобуси для евакуації цивільного населення.

Реакція України

Звісно, для українців такі події стали неочікуваними. Як щойно повідомило Суспільне, речник ГУР Андрій Юсов дав коментар стосовно ситуації у Бєлгороді.

— Легіон Свобода Росії та РДК проводять операцію на території Бєлгородської області для створення “смуги безпеки” для захисту цивільних українців, — сказав Юсов.

За його словами, операцію проводять виключно громадяни Росії.

Також начальник ГУР Кирило Буданов звернувся до російських військових та закликав їх здаватися в полон.

— Я звертаюся до російських військових — тих, кому вдалося вижити у штурмах та окопах. Буде ще гірше. У вас є вибір — померти чи врятувати своє життя, — заявив Буданов.

Радник голови ОП Михайло Подоляк також заявив у своєму Twitter, що Україна не має ніякого безпосереднього стосунку до подій у Росії.

— Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках. Україна із цікавістю спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, утім не має до неї безпосереднього стосунку. Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії.

Бєлгород вже не раз потерпав від загарбницької політики РФ. Раніше ми писали, як на місто окупанти скинули бомбу, яка мала вибухнути в Україні.

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