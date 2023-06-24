Пригожин, похід ПВК Вагнера на Москву та контроль Ростова — що відбувається в Росії зараз і чи буде переворот

Довгі роки загарбники з усіх своїх екранів прагнули запевнити світ у тому, що в Україні йде боротьба за владу, але насправді все більше наближались до такої реальності самі.

Зауважимо, всі ці події українцям варто сприймати з холодним розумом і не мати примарних надій. Навіть якщо це протистояння всередині РФ — не вистава, щоб відволікти нас, то все одно обидва боки конфлікту — це наші вороги, які й надалі бажають знищити український народ. Тож слідкуймо за ситуацією, але не відволікаємось від головного — захист України та повернення окупованих територій.

Що відбувається у РФ — хронологія подій

Ватажок приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин заявив, що нібито російські війська завдали удару по тилових таборах вагнерівців. За його словами, це призвело до численних жертв, тому він пообіцяв покарати винних.

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Водночас на неперевіреному відео в каналі Telegram, близькому до Вагнера, показано ймовірну сцену авіаудару. На ньому видно пожежу у лісі та ймовірно одне тіло. Проте прямих доказів нападу більше не було.

Також ватажок найманців додав, що вважає, його підлеглих підло обманули та позбавили змоги окуповувати українські території.

Після цього Пригожин у своїх соцмережах закликав покарати військове керівництво РФ та висловив бажання провести “марш справедливості”. Адже, за словами очільника найманців, для проведення операції зі знищення ПВК Вагнер очільник російського міністерства оборони Сергій Шойгу спеціально прибув у Ростов.

— Він використовував артилеристів і пілотів вертольотів у темну, щоб нас знищити. Нас 25 тисяч і ми йдемо розбиратися, чому в країні відбувається беззаконня.

Це не військовий переворот, це марш справедливості. Наші дії ніяк не заважають військам.

Своєю чергою у Міноборони РФ заявили, що інформація про удар є провокацією та водночас підняли по тривозі у Москві силові структури, зокрема ФСБ.

Разом з тим російський Національний антитерористичний комітет та ФСБ порушили кримінальну справу проти Пригожина через заклик до збройного заколоту, назвали його дії ударом в спину та закликали найманців сприяти затриманню їхнього очільника. У разі затримання ватажку вагнерівців може загрожувати від десять до 12 років ув’язнення.

Водночас у російській службі BBC News зазначили, що ФСБ за підтримки СОБР виставляють блокпости на трасі Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону. Тим, хто на них чергує, наказано відкривати вогонь “у разі виникнення загрози”.

Також у Ростовській області та Москві був оголошений план Фортеця, а в Санкт-Петербурзі спецназ почав проводити рейд та обшуки у Вагнер-центрі. Кордон з так званою “ДНР” теж було перекрито, як деякі вулиці у Ростові та проїзд до адміністрації президента РФ у Москві.

Близько другої години ночі Пригожин опублікував повідомлення у Telegram, що його війська знаходяться в Ростові та готові йти до кінця. Та вже за три години адміністрація Воронезької області повідомила, що на трасі між Ростовом-на-Дону і Москвою йде військова колона.

Разом з тим російські генерали Володимир Алексєєв та Сергій Суровікін закликали ватажка вагнерівців зупинитись та переглянути свої дії. А зранку 24 червня Путін віддав наказ армії зупинити збройне повстання Пригожина.

Після запровадження режиму контртерористичної операції у Воронезькій області, Москві та області, його ввели також в Орловській та Калінінградській областях. Та мережею продовжують ширитись відео з різних російських міст, на вулицях яких можна помітити військову техніку, чи людей у формі.

Аналітика експертів щодо подій у РФ

Експерти Інституту вивчення війни зазначають, що повстання Пригожина навряд чи вдасться.

Аналітики припускають, що, ймовірно, ватажок найманців вважав, що матиме підтримку Путіна, але це було надзвичайно малоймовірно. Зараз є вірогідність, що Пригожин пране заручитися підтримкою вищих російських офіцерів, оскільки не має засобів, що необхідні для усунення керівництва російського міноборони.

Однак Пригожин, ймовірно, неправильно розрахував рівень підтримки Вагнера, оскільки один із найвідоміших передбачуваних його союзників Суровікін закликав вагнерівців не виконувати накази Пригожина.

Водночас варто зазначити, що не варто покладати великі надії на дестабілізацію ситуації всередині країни-агресорки, адже обидві сторони конфлікту все одно воюють проти України. Крім того, одна з претензій Пригожина якраз стосувалась того, що його підлеглим не надають достатньо боєприпасів та інших можливостей, аби окуповувати українські території.

Тому в українців у цій ситуації план дій досить простий та стабільний — і надалі працювати над звільненням усіх своїх територій. До цього закликав і офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

Не видавайте бажане за дійсне і не думайте, що вороги з фронтів в одну мить випаруються. Ба більше, чим би це не було, ворог легко може це використати для наступного витка мобілізації чи для інших заходів тотальної війни.

Крім того, OSINT-аналітик InformNapalm Антон Павлушко зазначає, що сумнівається у реальності протистояння у РФ. На його думку, Пригожину продовжують контрольовано робити політичну кар’єру в післявоєнній Росії.

Хочеться бунту на Росії, але це спектакль.

Реакція України

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк у Twitter зазначив, що розкол російських еліт надто очевидний, тому домовитись і вдати, що все залагоджено, не вийде. Хтось має обов’язково програти.

У Росії все тільки починається.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов у коментарі виданню РБК-Україна зазначив, що останні події на території Росії можна вважати прямим наслідком злочинної військової агресії Кремля. А внутрішнє протистояння є ознакою краху правлячого диктаторського режиму у РФ.

Насамперед треба розуміти, що йдеться про внутрішній російський конфлікт і протистояння, які є прямим наслідком злочинної військової агресії режиму Путіна проти України.

Українське Міністерство оборони своєю чергою прокоментувало ситуацію більш стримано.

Ми спостерігаємо.

We are watching. — Defense of Ukraine (@DefenceU) June 23, 2023

Схоже, так звана “спецоперація” Росії точно йде по плану. Або майже. Читай, що відбувається в Бєлгородській області та чого очікувати — пояснення ГУР.

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