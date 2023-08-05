У ніч проти 5 серпня 2023 року у районі Кримського мосту було чути вибухи, про що повідомляли місцеві. Пізніше стало відомо, що у районі Керченської протоки морський дрон атакував російський танкер SIG.

Це один з найбільш потужних нафтових танкерів Росії, який збудували у 2014 році (майже 5 тис. тонн).

Ми розповімо, що відомо про атаку на російський танкер, який возив паливо для російських військ.

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Підрив російського танкера SIG: що відомо

Атаку на російський танкер SIG прокоментували в СБУ, для NV розповіли, що спецоперація проходила вже за “класичним сценарієм”.

Для атаки було використано надводний дрон з 450 кг тротилу.

Один з найбільш потужних нафтових танкерів РФ почав тонути біля Кримського мосту.

— Танкер був добре навантажений паливом, тож “феєрверк” було видно здалеку, — розповів співрозмовник для NV.

Свою чергову успішну спецоперацію СБУ проводила спільно з ВМС, каже джерело.

Додає, що вона відбувалася саме в територіальних водах України.

Атака на російський танкер SIG: фото

Феєрверк було видно здалеку! Морський дрон пошкодив російський танкер SIG, який возив паливо окупантам / 3 Фотографії

Крім цього, голова СБУ Василь Малюк також прокоментував нещодавні атаки надводними дронами на кораблі РФ.

— Будь-яка “бавовна”, що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком стосовно ворога. Ба більше, такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними.

Тож, якщо росіяни хочуть, аби “бавовна” припинилася, вони мають скористатися для цього єдиною можливістю — покинути територіальні води України та нашу землю.

І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них. Бо ми стовідсотково переможемо ворога у цій війні, — акцентував Малюк.

Українські військові також успішно знищують ворога на полі бою. Щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій в Україні.

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