Феєрверк було видно здалеку! Морський дрон пошкодив російський танкер SIG, який возив паливо окупантам

У ніч проти 5 серпня 2023 року у районі Кримського мосту було чути вибухи, про що повідомляли місцеві. Пізніше стало відомо, що у районі Керченської протоки морський дрон атакував російський танкер SIG.
Це один з найбільш потужних нафтових танкерів Росії, який збудували у 2014 році (майже 5 тис. тонн).
Ми розповімо, що відомо про атаку на російський танкер, який возив паливо для російських військ.
Атаку на російський танкер SIG прокоментували в СБУ, для NV розповіли, що спецоперація проходила вже за “класичним сценарієм”.
Для атаки було використано надводний дрон з 450 кг тротилу.
Для атаки було використано надводний дрон з 450 кг тротилу.
Один з найбільш потужних нафтових танкерів РФ почав тонути біля Кримського мосту.
— Танкер був добре навантажений паливом, тож “феєрверк” було видно здалеку, — розповів співрозмовник для NV.
Свою чергову успішну спецоперацію СБУ проводила спільно з ВМС, каже джерело.
Додає, що вона відбувалася саме в територіальних водах України.
Додає, що вона відбувалася саме в територіальних водах України.
Крім цього, голова СБУ Василь Малюк також прокоментував нещодавні атаки надводними дронами на кораблі РФ.
— Будь-яка “бавовна”, що відбувається із кораблями РФ чи Кримським мостом, є абсолютно логічним і ефективним кроком стосовно ворога. Ба більше, такі спецоперації проводяться у територіальних водах України і є повністю законними.
Тож, якщо росіяни хочуть, аби “бавовна” припинилася, вони мають скористатися для цього єдиною можливістю — покинути територіальні води України та нашу землю.
Тож, якщо росіяни хочуть, аби “бавовна” припинилася, вони мають скористатися для цього єдиною можливістю — покинути територіальні води України та нашу землю.
І чим швидше вони це зроблять, тим буде краще для них. Бо ми стовідсотково переможемо ворога у цій війні, — акцентував Малюк.
Українські військові також успішно знищують ворога на полі бою. Щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо ознайомитися з картою бойових дій в Україні.
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