Ворог приховує свої втрати у крематорії Мелітополя: карта бойових дій в Україні 5 серпня в режимі онлайн

Долають тяжкі випробування та небезпеки на кожному міліметрі карти бойових дій. На власні очі бачать пекло битв за Україну та несуть в собі її серцебиття.

Українські захисники — ті, хто виборюють кожен новий день для всієї країни ціною власних життів.

Та саме вони як ніхто потребують постійно підтримки не лише словом, але й кожною справою тих, хто в тилу завдяки їхнім зусиллям. Щоб разом дійти до спільної мети.

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Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту та на окремих напрямках просунулися вперед.

Водночас російські війська вели наступальні дії на лінії Куп’янськ — Сватове — Кремінна, поблизу Бахмута, на лінії Авдіївка — Донецьк, у західному районі кордону Донецької та східної Запорізької областей.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 5 серпня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби ворог завдав 39 авіаційних ударів (застосувавши два ударні дрони Shahed-136/131, усі було знищено) та здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населеним пунктам. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог завдав авіаційних ударів в районах Волфине та Костянтинівка Сумської області. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, зокрема Хрінівка, Блешня та Янжулівка Чернігівської області, Козаче, Бояро-Лежачі, Кіндратівка Сумської області та Гатище, Вовчанськ, Бочкове на Харківщині.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад десять населених пунктів, серед них Западне, Кіндрашівка, Петропавлівка, Кучерівка та Куп’янськ Харківської області.

На Лиманському напрямку противник обстріляв населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку сили оборони стримують противника в районах Кліщіївка та Курдюмівка. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад десять населених пунктів, серед них Васюківка, Богданівка, Григорівка, Маркове та Іванівське Донецької області.

На Авдіївському напрямку під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Керамік, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Карлівка, Галицинівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар’їнки та Красногорівки. Ворог завдав авіаційних ударів в районі Красногорівки. Здійснив обстріли понад десять населених пунктів, зокрема Красногорівка, Гостре, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Парасковіївка, Катеринівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Благодатного. Завдав авіаційних ударів в районі Старомайорського. Артилерійських обстрілів зазнали Благодатне, Вугледар, Богоявленка, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка Донецької області, Старомайорське, Левадне Запорізької області.

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новопокровка. Завдав авіаційних ударів в районі Малої Токмачки, Оріхова та Новоданилівки Запорізької області. Противник зосереджує основні зусилля на недопущенні подальшого просування наших військ. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Єгорівка Запорізької області.

На Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Одрадокам’янки. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Качкарівка, Республіканець, Зміївка, Берислав, Молодіжне та Херсон Херсонської області, Очаків Миколаївської області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Ворог продовжує приховувати свої втрати. Для цього активно використовує мобільні крематорії.

Зокрема, встановлено, що один з таких крематоріїв у режимі 24/7 наразі працює у північно-східній частині окупованого міста Мелітополь Запорізької області, при цьому перевезення тіл загиблих окупантів здійснюється бортовими вантажівками. Крім того, місцеві мешканці скаржаться на постійний трупний сморід в місті, особливо вночі.

Авіація сил оборони України за минулу добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили дев’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях та два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога.

Після деокупації населених пунктів нам відкриваються страшні жахіття. Уже неодноразово ми бачили страшні камери тортур, у яких росіяни тримають українців, що не підкорюються їм.

Після звільнення Херсона багато таких камер знайшли в обласному центрі. Читай, що постраждалі розповіли про тортури від росіян.

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