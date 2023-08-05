Враг скрывает свои потери в крематории Мелитополя: карта боевых действий в Украине 5 августа в режиме онлайн

Преодолевают тяжелые испытания и опасности на каждом миллиметре карты боевых действий. Своими глазами видят ад битв за Украину и несут в себе ее сердцебиение.

Украинские защитники — те, кто борется за каждый новый день для всей страны ценой собственных жизней.

И именно они как никто нуждаются в постоянной поддержке не только словом, но и каждым делом тех, кто в тылу благодаря их усилиям. Чтобы вместе дойти до общей цели.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции, по меньшей мере, на трех участках фронта и на отдельных направлениях продвинулись вперед.

В то же время, российские войска вели наступательные действия на линии Купянск — Сватово — Кременная, вблизи Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк, в западном районе границы Донецкой и восточной Запорожской областей.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине на 5 августа 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за минувшие сутки враг нанес 39 авиационных ударов (применив два ударных дрона Shahed-136/131, все было уничтожено) и произвел 43 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

За минувшие сутки произошло 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах Волфино и Константиновка Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Хреновка, Блешня и Янжуловка Черниговской области, Казачье, Бояро-Лежачи, Кондратовка Сумской области и Гатище, Волчанск, Бочково Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более десяти населенных пунктов, среди них Западное, Кондрашовка, Петропавловка, Кучеровка и Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении противник обстрелял населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении силы обороны удерживают противника в районах Клещиевка и Курдюмовка. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Васюковка, Богдановка, Григорьевка, Марково и Ивановское Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Авдеевки. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Керамик, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Карловка, Галицыновка Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Враг нанес авиационные удары в районе Красногоровки. Совершил обстрелы более десяти населенных пунктов, в частности Красногоровка, Острое, Марьинка, Победа, Новомихайловка, Парасковеевка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Благодатного. Нанес авиационные удары в районе Старомайорского. Артиллерийским обстрелам подверглись Благодатное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Великая Новоселка Донецкой области, Старомайорское, Левадное Запорожской области.

На Запорожском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новопокровка. Нанес авиационные удары в районе Малой Токмачки, Орехова и Новоданиловки Запорожской области. Противник сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Егоровка Запорожской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Одрадокаменки. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенны пунктов, среди них Качкаровка, Республиканец, Змиевка, Берислав, Молодежное и Херсон Херсонской области, Очаков Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Враг продолжает скрывать свои потери. Для этого активно использует мобильные крематории.

В частности, установлено, что один из таких крематориев в режиме 24/7 работает в северо-восточной части оккупированного города Мелитополь Запорожской области, при этом перевозка тел погибших оккупантов осуществляется бортовыми грузовиками. Кроме того, местные жители жалуются на постоянную трупную вонь в городе, особенно ночью.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили девять артиллерийских средств на огневых позициях и два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага.

После деоккупации населенных пунктов нам открываются страшные ужасы. Уже неоднократно мы видели страшные камеры пыток, где россияне держат украинцев, которые им не подчиняются.

После освобождения Херсона много таких камер было обнаружено в областном центре. Читай, что пострадавшие рассказали о пытках от россиян.

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