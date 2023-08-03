Война в Украине

В освобожденной Херсонской области обнаружено 35 пыточных: сотни пострадавших дали показания о пытках от россиян

Богдана Макалюк, редактор сайта 03 августа 2023, 21:00
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Фото: Pexels

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