В освобожденной Херсонской области обнаружено 35 пыточных: сотни пострадавших дали показания о пытках от россиян

После деоккупации населенных пунктов нам открываются страшные ужасы. Уже неоднократно мы видели страшные камеры пыток, в которых россияне держат украинцев, которые им не подчиняются. После освобождения Херсона много таких камер было обнаружено в областном центре.

Сейчас известно, что уже 35 тюрем нашли на территории освобожденной Херсонской области, которые обустроили оккупанты. Об этом рассказали в CNN и Reuters, ссылаясь на отчет мобильной группы по правосудию.

Эта группа входит в состав Консультативной группы по вопросам преступлений против человечности (ACA), финансируемой Великобританией, ЕС и США и созданной международной юридической фирмой и фондом по правам человека Global Rights Compliance в поддержку Офиса Генерального прокурора Украины.

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— Отчет содержит анализ начальной выборки по 320 случаям содержания под стражей в Херсоне в более чем 35 идентифицированных местах несвободы, — говорится в CNN.

О российских пытках

По данным отчета, почти половина находившихся в российских пыточных украинцев подвергалась различным пыткам, включая сексуальное насилие.

— Из этих жертв по меньшей мере 43% прямо указали на практику пыток в местах несвободы, называя сексуальное насилие распространенной тактикой, которую применяли к ним российские охранники: как к мужчинам, так и женщинам, — указывает издание.

В отчете говорят, что по меньшей мере 36 жертв из проанализированной выборки упоминали о применении электрошока во время допросов, часто генитального электрошока со стороны российских охранников. Кроме того, по меньшей мере одна жертва была вынуждена стать свидетелем изнасилования другого заключенного посторонним предметом, накрытым презервативом.

Что ранее сообщалось о камерах пыток в Херсоне

В марте 2023 года фонд Global Rights Compliance, состоящий из международных юристов, рассказал, что в Херсоне обнаружено по меньшей мере 20 камер пыток. Также сообщили, что есть новые доказательства того, что центры пыток являются частью рассчитанного плана Путина терроризировать, подчинить и убить украинское сопротивление.

По информации Global Rights Compliance, доказательства из освобожденного Херсона свидетельствуют о том, что камеры пыток планировались и непосредственно финансировались Россией. Пыточные в освобожденном Херсоне использовались для покорения, перевоспитания или убийства украинских общественных лидеров и обычных инакомыслящих.

На тот момент более 1000 человек, переживших пытки, предоставили доказательства по этому поводу. Более 400 человек задокументировано “пропали” из Херсона. Свидетели говорят, что одними из методов пыток являлись электрический ток и вода, их применяли как против мужчин, так и женщин.

Выявленные доказательства указывают на то, что камерами пыток руководили разные российские службы безопасности, включая Федеральную службу безопасности России (ФСБ), местную ФСБ Херсона и российскую пенитенциарную службу. Также нашли финансовые документы, свидетельствующие о прямой связи между центрами пыток и российским государством.

Оккупанты обустроили одну из камер пыток в подвале офисного помещения, а другую — в бывшем СИЗО.

Чтобы скрыть свои преступления, россияне сжигали шины, но некоторые рисунки заключенных и номера на дверях, где держали украинских пленных, остались.

Среди заключенных были люди, которые имели связь с украинским государством или гражданским обществом: от военных и государственных служащих до журналистов, учителей и общественных волонтеров. Многих из них забирали с улицы, найдя в телефоне “проукраинские” материалы.

Жители Херсона неоднократно рассказывали, как оккупанты издевались над людьми. Читай рассказы очевидцев по ссылке.

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