На звільненій Херсонщині виявлено 35 катівень: сотні постраждалих дали показання про тортури від росіян

Після деокупації населених пунктів нам відкриваються страшні жахіття. Уже неодноразово ми бачили страшні камери тортур, у яких росіяни тримають українців, що не підкорюються їм. Після звільнення Херсона багато таких камер знайшли в обласному центрі.

Загалом, зараз відомо вже про 35 в’язниць на звільненій території Херсонської області, які облаштували окупанти. Про це розповіли у CNN та Reuters, посилаючись на звіт мобільної групи з питань правосуддя.

Ця група входить до складу Консультативної групи з питань злочинів проти людяності (ACA), яка фінансується Великою Британією, ЄС та США і створена міжнародною юридичною фірмою та фондом з прав людини Global Rights Compliance на підтримку Офісу Генерального прокурора України.

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— Звіт містить аналіз початкової вибірки з 320 випадків утримання під вартою в Херсоні у більш ніж 35 ідентифікованих місцях несвободи, — йдеться у CNN.

Про російські тортури

За даними звіту, майже половина українців, які перебували у російських катівнях, піддавалася різним тортурам, включаючи сексуальне насильство.

— З цих жертв щонайменше 43% прямо вказали на практику катувань у місцях несвободи, називаючи сексуальне насильство поширеною тактикою, яку застосовували до них російські охоронці: як до чоловіків, так і до жінок, — вказує видання.

У звіті говорять: щонайменше 36 жертв з проаналізованої вибірки згадували про застосування електрошоку під час допитів, часто генітального електрошоку з боку російських охоронців. Крім цього, щонайменше одна жертва була змушена стати свідком зґвалтування іншого ув’язненого стороннім предметом, накритим презервативом.

Що раніше повідомлялося про камери тортур у Херсоні

У березні 2023 року фонд Global Rights Compliance, який складається з міжнародних юристів, розповів, що у Херсоні виявлено щонайменше 20 камер тортур. Також повідомили, що є нові докази того, що центри тортур є частиною розрахованого плану Путіна тероризувати, підпорядкувати та вбити український спротив.

За інформацією Global Rights Compliance, докази зі звільненого Херсона, свідчать про те, що камери тортур планувалися та безпосередньо фінансувалися Росією. Катівні у Херсоні використовувалися для підкорення, перевиховання чи вбивства українських громадських лідерів і звичайних інодумців.

На той момент понад 1000 людей, які пережили катування, надали докази щодо цього. Понад 400 осіб задокументовано “зникли” з Херсона. Свідки кажуть, що одними з методів тортур були електричний струм і вода, їх застосовували як проти чоловіків, так і жінок.

Виявлені докази вказують на те, що камерами тортур керували різні російські служби безпеки, включаючи Федеральну службу безпеки Росії (ФСБ), місцеву ФСБ Херсона та російську пенітенціарну службу. Також знайшли фінансові документи, які свідчать про прямий зв’язок між центрами тортур і російською державою.

Окупанти облаштували одну з камер тортур у підвалі офісного приміщення, а іншу — у колишньому СІЗО.

Щоб приховати свої злочини, росіяни спалювали шини, але деякі малюнки в’язнів і номери на дверях, де утримували українських полонених, залишилися.

Серед ув’язнених були люди, які мали зв’язок з українською державою чи громадянським суспільством: від військових і державних службовців до журналістів, вчителів і громадських волонтерів. Багатьох з них забирали з вулиці, знайшовши в телефоні “проукраїнські” матеріали.

Жителі Херсона неодноразово розповідали, як окупанти знущалися з людей. Читай розповіді очевидців за посиланням.

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