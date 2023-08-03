Війна в Україні

На звільненій Херсонщині виявлено 35 катівень: сотні постраждалих дали показання про тортури від росіян

Богдана Макалюк, редакторка сайту 03 Серпня 2023, 21:00
Катівні у Херсоні: докази причетності росіян до катувань людей
Фото: Pexels

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