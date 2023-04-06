Тримали у підземеллі, морили голодом та катували струмом! У Херсоні знайшли десять катівень: що про них відомо

На деокупованій Херсонщині правоохоронці знайшли десять катівень. Вони кажуть, що вся навала злочинів буде викрита, коли від окупантів звільнять лівий берег області.

Під найбільшою загрозою ті, хто намагається противитися окупантам. А найжорстокіші кати — часто наші співгромадяни. Правоохоронці вже оголосили підозру очільнику СБУ часів Януковича Олександру Якименку. Його заочно судитимуть за держзраду та, зокрема, за те, що саме він та ще вісім людей катували херсонців просто у центрі міста.

Жінок та чоловіків тримали у підземеллі, у холодних спільних камерах. Вони спали просто на шматку картону. В туалет ходили у пластикові пляшки, їх морили голодом, давали півлітри води на день.

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— Завдання у російської влади було сформульовано дуже просто: або ти визнаєш себе росіянином та відмовляєшся від своєї національної ідентичності українця, або тебе піддаватимуть катуванню, зокрема, аж до фактів зумисного вбивства, — каже начальник відділу протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту Херсонської обласної прокуратури Андрій Коваленко.

Наприклад, Вікторію заарештували, коли вона фасувала гуманітарну допомогу. Потім окупанти проводили обшуки у неї вдома. Вона пробула у підземеллі 24 дні, згадує про катування струмом.

Щоб ви розуміли, як це було боляче — я не відчула, як вирвала собі нігтя, — каже Вікторія.

Серед найжорстокіших катів були вісім громадян так званих ЛНР та ДНР. За словами Коваленка, зібрали достатньо доказів, щоб оголосити їм підозру. Звинувачених оголосили у розшук, їм інкримінують державну зраду, зазіхання на територіальну цілісність України та порушення законів та звичаїв війни.

Окупанти скоюють жорстокі злочини навіть проти дітей. Раніше ми розповідали про катівні для дітей у Херсоні та нові докази злочинів росіян.

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