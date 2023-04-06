Держали в подземелье, морили голодом и пытали током! В Херсоне нашли десять пыточных: что о них известно

На территории деоккупированной Херсонской области правоохранители обнаружили десять пыточных. Они говорят, что все преступления будут раскрыты, когда от оккупантов освободят левый берег области.

Под величайшей угрозой те, кто пытается противиться оккупантам. А самые жестокие мучители — часто наши сограждане. Правоохранители уже объявили подозрение главе СБУ времен Януковича Александру Якименко. Его будут заочно судить за госизмену и в частности за то, что именно он и еще восемь человек пытали херсонцев прямо в центре города.

Женщин и мужчин держали в подземелье, в холодных камерах. Они спали прямо на куске картона. В туалет ходили в пластиковые бутылки, их морили голодом, давали пол-литра воды в день.

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— Задача у российской власти была сформулирована очень просто: или ты признаешь себя россиянином и отказываешься от своей национальной идентичности украинца, или тебя будут подвергать пыткам, в том числе, вплоть до фактов умышленного убийства, — говорит начальник отдела противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта Херсонской областной прокуратуры Андрей Коваленко.

К примеру, Викторию арестовали, когда она фасовала гуманитарную помощь. Затем оккупанты проводили обыски у нее дома. Она пробыла в подземелье 24 дня, вспоминает о пытках током.

Чтобы вы понимали, как это было больно, я не почувствовала, как вырвала себе ноготь, — говорит Виктория.

Среди самых жестоких мучителей были восемь граждан так называемых ЛНР и ДНР. По словам Коваленко, собрали достаточно улик, чтобы объявить им подозрение. Обвиняемых объявили в розыск, им инкриминируют государственную измену, посягательство на территориальную целостность Украины и нарушение законов и обычаев войны.

Оккупанты совершают жестокие преступления даже против детей. Ранее мы рассказывали о пыточных для детей в Херсоне и новых доказательствах преступлений россиян.

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