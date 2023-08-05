В ночь на 5 августа 2023 года в районе Крымского моста были слышны взрывы, о чем сообщали местные жители. Позже стало известно, что в районе Керченского пролива морской дрон атаковал российский танкер SIG.

Это один из самых мощных нефтяных танкеров России, который построили в 2014 году (около 5 тыс. тонн).

Мы расскажем, что известно об атаке на российский танкер, возивший топливо для российских войск.

Сейчас также смотрят

Подрыв российского танкера SIG: что известно

Атаку на российский танкер SIG прокомментировали в СБУ, для NV рассказали, что спецоперация проходила уже по “классическому сценарию”.

Для атаки был использован надводный дрон из 450 кг тротила.

Один из самых мощных нефтяных танкеров РФ начал тонуть возле Крымского моста.

— Танкер был хорошо нагружен топливом, поэтому фейерверк было видно издалека, — рассказал собеседник для NV.

Свою очередную успешную спецоперацию СБУ проводила совместно с ВМС, говорит источник.

Добавляет, что она проходила именно в территориальных водах Украины.

Атака на российский танкер SIG: фото

Фейерверк было видно издалека! Морской дрон повредил российский танкер SIG, возивший топливо оккупантам / 3 Фотографии

Кроме того, глава СБУ Василий Малюк также прокомментировал недавние атаки надводными дронами на корабли РФ.

— Любая “бавовна”, происходящая с кораблями РФ или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того, такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и полностью законны.

Поэтому, если россияне хотят, чтобы “бавовна” прекратилась, они должны воспользоваться для этого единственной возможностью — покинуть территориальные воды Украины и нашу землю.

И чем быстрее они это сделают, тем лучше будет для них. Потому что мы полностью победим врага в этой войне, — акцентировал Малюк.

Украинские военные также успешно уничтожают врага в поле боя. Чтобы быть в курсе ситуации на фронте, мы предлагаем ознакомиться с картой боевых действий в Украине.

А еще у Вікон есть свой Telegram и Instagram. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Фото: Azer Musayev / MarineTraffic.com