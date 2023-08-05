Новости

Фейерверк было видно издалека! Морской дрон повредил российский танкер SIG, возивший топливо оккупантам

Богдана Макалюк, редактор сайта 05 августа 2023, 09:46
Російський танкер SIG пошкоджено у Керчинській затоці: що відомо

Больше новостей
Статеве виховання
Почему важно начинать секс-образование с детства и как правильно общаться об интиме с ребенком
хвороби
Пригоден(-на) или нет? Список болезней, с которыми не берут на службу
Фази Місяця у серпні 2023: календар місячних фаз
Полнолуние начинает и заканчивает месяц: календарь лунных фаз в августе 2023
унікальний одяг для ЗСУ
Лучше, чем мантия-невидимка! Как волонтеры изготавливают уникальную одежду, маскирующую даже от тепловизора
Смотреть больше

Материалы по теме

Статеве виховання
Почему важно начинать секс-образование с детства и как правильно общаться об интиме с ребенком
хвороби
Пригоден(-на) или нет? Список болезней, с которыми не берут на службу
унікальний одяг для ЗСУ
Лучше, чем мантия-невидимка! Как волонтеры изготавливают уникальную одежду, маскирующую даже от тепловизора
дія підпис
Как оформить Дія.Підпис за несколько минут: пошаговая инструкция

Видео
0:04:58
унікальний одяг для ЗСУ

Лучше, чем мантия-невидимка! Как волонтеры изготавливают уникальную одежду, маскирующую даже от тепловизора
Карта бойових дій в Україні
Враг скрывает свои потери в крематории Мелитополя: карта боевых действий в Украине 5 августа в режиме онлайн
Карта бойових дій в Україні
Борьба за Мелитопольское и Бердянское направления продолжается: карта боевых действий в Украине 4 августа в режиме онлайн
0:03:04
Запорізькі волонтери
“Страшно, но что делать?..” Запорожские волонтеры спасают животных, которых покинули хозяева
0:02:55
Табір для незрячих
“Я почувствовал, как глаза погасли…” Как незрячие в результате войны люди учатся адаптироваться к быту и жить
0:04:37
Михайло Бакалюк: історія бійця про фантомні болі
Словно тысячи ос жалят без остановки! История военного о фантомных болях и лечении
0:12:49
тактична медицина
Это фатально! Тата Кеплер о некачественных турникетах и других проблемах тактической медицины на передовой
0:05:59
Єдиний реєстр свердловин: хто має платити за воду
За воду из колодцев придется платить? Рассказываем о Едином реестре скважин, и как это работает
Карта бойових дій в Україні 03.08.2023 онлайн
Безрезультатные попытки врага восстановить положение: карта боевых действий в Украине 3 августа в режиме онлайн
0:05:24
Прикордонники із Волині
Сейчас или ты, или тебя… Пограничники из Волыни откровенно рассказали о первых днях на передовой
Больше видео
Як брак живого спілкування впливає на людину: пояснення психологиня
Читать дальше
Не хочешь возвращаться из дистанционного режима жизни? Как на нас влияет нехватка живого общения и как наладить социальные связи
ВПО
Читать дальше
Почему нет выплат ВПЛ: в Министерстве реинтеграции объяснили причины

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь