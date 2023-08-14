Создают боновые заграждения: Гуменюк рассказала, как россияне начали прятать корабли в Черном море

Российские корабли один за другим либо идут ко дну, либо получают значительные повреждения. Поэтому оккупанты пытаются всячески защитить свои корабли, даже используют для этого гражданские судна.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк рассказала в эфире телемарафона Єдині новини о том, как оккупанты пытаются прятать свои корабли.

Как оккупанты прячут корабли в Черном море

После атак на российские судна, корабли оккупантов перестали чувствовать себя безопасно в Черном море, поэтому не выплывают из вод вблизи Новороссийска.

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— Скрываются пока за юго-восточным побережьем Крыма. Главное, что изменилось: они образовали так называемый район досмотра судов, где собирают гражданские судна.

Фактически создают себе боновое заграждение, чтобы не быть поврежденными в результате атак, — объяснила Гуменюк.

Она добавила, что оккупанты поняли, что если подобные атаки морскими дронами уже произошли, то они еще непременно повторятся.

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