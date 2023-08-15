Российские диверсанты попытались проникнуть в Черниговскую область — что известно

Командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил о попытке российских диверсантов проникнуть в Черниговскую область. Читай подробнее, сколько было разведчиков-диверсантов и где они попытались пересечь украинскую границу.
Страж поста наблюдения заметил приближение к контрольной полосе с разных сторон двух вооруженных групп боевиков. После этого сразу началось стрелковое сражение.
По решению старшего командира по диверсионным силам противника было нанесено огневое поражение из артиллерии, — пишет Сергей Наев.
По решению старшего командира по диверсионным силам противника было нанесено огневое поражение из артиллерии, — пишет Сергей Наев.
В то же время к государственной границе выдвинулся противодиверсионный резерв с подразделениями аэронаблюдения.
Таким образом, в Северной операционной зоне, в пределах Новгород-Северской территориальной громады, пресечена очередная попытка врага пересечь государственную границу Украины со стороны РФ.
Группы российских диверсантов-разведчиков состояли из пяти и семи боевиков соответственно. Враг понес потери ранеными и убитыми, после чего отошел в направлении РФ.
Ранее мы рассказывали об ужасном обстреле Запорожского района 14 августа.
Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила
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