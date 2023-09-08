Обессиленная и избитая, учительница встретила в плену свою ученицу — жуткие воспоминания оккупации

В прошлом году 8 сентября ВСУ доложили Президенту Зеленскому об освобождении Балаклеи. Это первый город, который украинские защитники деоккупировали во время большого контрнаступления в Харьковской области.

Затем украинский флаг взвился в Изюме, Волчанске, Купянске — почти во всей области. Оккупанты бежали куда глаза глядят, после себя оставляли руины и голодных, замученных людей.

Балаклея находилась под российской оккупацией более полугода. Из 30 тысяч населения осталась треть, не было лекарств, продовольствия, а патриотов пытали.

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Это были страшные времена, так вспоминают оккупацию жители Балаклеи. Колонны техники зашли 2 марта. Закрылись магазины и аптеки. Людей расстреливали на улице, убили шедшего домой медбрата, замучили до смерти юриста.

В отделе полиции оккупанты обустроили пыточную и бросали туда всех, кто отказывался сотрудничать: работников ГСЧС, волонтеров, педагогов. Побывала там и учительница Виктория Щербак. Ей предлагали преподавать в школе по программе страны-агрессора.

Я думаю, а как я своим детям в глаза смотреть буду? Сначала рассказывала, что нужно любить Украину, свою Родину, а теперь вешать вражеский флаг?

В дом женщины ворвались россияне с автоматами, начались обыски. Оккупанты забрали в плен всю семью: Викторию, ее мужа и дочь. Сначала бросили в железную клетку, а затем в камеру. Там Виктория увидела свою бывшую ученицу.

Она была очень обессилена, избита. Ей сильно угрожали. Засовывали дуло автомата в рот, раздевали наголо.

Позже повели на допрос дочь, а потом и саму Викторию. Там женщине стало плохо, она долго не приходила в сознание. Оккупанты вызвали скорую. Так Виктория и спаслась. Вместе с ней выпустили и дочь, а через две недели — мужа.

Однако оккупанты не отдали документы. Уехать помогли волонтеры. Когда родной город освободили, женщина была уже во Львовской области. Ей написал бывший ученик, вставший на защиту Родины. Парень сказал, что он в Балаклее.

Оправляется от оккупации и Купянск. Читай как документальный фильм от DW показывает историю, которую еще не рассказывали.

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