Люди

Обессиленная и избитая, учительница встретила в плену свою ученицу — жуткие воспоминания оккупации

Татьяна Доцяк 08 сентября 2023, 21:00

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Моторошні спогади окупації

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