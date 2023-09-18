Бачать з осель, як по них цілять окупанти… Як живуть люди на Сумщині попри щоденні обстріли

Чи не щоранку ворог обстрілює прикордоння Сумщини.
Оксана живе в Олександрівці. Великописарівська громада на Сумщині — самісінький кордон із Росією. Зі своїх осель люди бачать, як по них ціляться окупанти, над селом часто літають ворожі дрони. Обстріли тут майже щодня.
Села — російське та українське — розділяє річка. Снаряд долітає миттєво. Місцеві орієнтуються на звук. А також вже вирахували приблизний час, коли росіяни починають обстріли.
Будинок Віталія посікло осколками. Поруч такі ж постріляні оселі, школа, клуб. Пані Катерина живе сама. Їй 86. Онук воює з перших днів. А син приписаний у сусідньому селі. І приїхати до матері у найнебезпечнішу 5-кілометрову зону від кордону не може — потрібна перепустка. Тому вона їздить до нього. Сама ж покидати оселю не хоче.
Тільки молоді виїхали, у кого дітки. А куди я? — каже пані Катерина.
Тільки молоді виїхали, у кого дітки. А куди я? — каже пані Катерина.
Так само вирішили й інші співрозмовники.
Я, наприклад, не виїхала, моя дитина дома. Я не хочу кидати, у мене тут робота, тут будинок. Чоловік не хоче нікуди їхати, — розповідає жителька Олександрівки Оксана.
Я, наприклад, не виїхала, моя дитина дома. Я не хочу кидати, у мене тут робота, тут будинок. Чоловік не хоче нікуди їхати, — розповідає жителька Олександрівки Оксана.
Часто тут немає світла, дроти перебиті після обстрілів, а працівники обленерго не приїздять лагодити мережі, бо небезпечно, тому люди ремонтують все самі.
Місцева влада ж закликає не ризикувати життям і все-таки покинути небезпечну зону.
Нагадаємо, раніше ми розповідали як живуть місцеві з Харківщини під обстрілами.
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