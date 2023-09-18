Видят из домов, как по ним целятся оккупанты… Как живут люди в Сумской области, несмотря на ежедневные обстрелы

Едва ли не каждое утро враг обстреливает пограничье Сумской области.

Оксана живет в селе Александровка. Великописаревская громада в Сумской области — на самой границе с Россией. Из своих домов люди видят, как в них целятся оккупанты, над селом часто летают вражеские дроны. Обстрелы тут почти каждый день.

Села — российское и украинское — разделяет река. Снаряд долетает мгновенно. Местные ориентируются на звук. А также уже высчитали примерное время, когда россияне начинают обстрелы.

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Дом Виталия посекло осколками. Рядом — такие же обстрелянные дома, школа, клуб.

Катерина живет сама. Ей 86. Внук воюет с первых дней. А сын приписан в соседнем селе. И приехать к матери в самую опасную 5-километровую зону около границы не может — нужен пропуск. Потому она ездит к нему. Сама же покидать дом не хочет.

Только молодые уехали, у кого детки. А куда я? — говорит Екатерина.

Также решили и другие собеседники.

Я, например, не уехала, мой ребенок дома. Я не хочу бросать, у меня здесь работа, у меня здесь дом. Муж не хочет никуда ехать, — рассказывает жительница Александровки Оксана.

Часто здесь нет света, провода перебиты после обстрелов, а работники облэнерго не приезжают чинить сети, потому что опасно, поэтому люди ремонтируют все сами.

Местные власти призывают не рисковать жизнью и все же покинуть опасную зону.

Напомним, ранее мы рассказывали, как живут местные из Харьковской области под обстрелами.

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