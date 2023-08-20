Терпіти немає сил… Як проходить евакуація з прикордонних територій Сумщини через страшні обстріли

Триває евакуація із прикордонних територій Сумщини. Пропонують виїхати людям із сіл, що геть поряд з Росією.

Пані Надія та Іван Іванович з Покровки. Живуть зараз у тимчасовому прихистку. Покинули рідний дім, бо терпіти обстріли було несила. Перебрались недалеко у межах своєї Краснопільської громади.

Евакуацію п’ятикілометрової зони від кордону на Сумщині оголосили у липні. Людям, які у списку на виїзд, пропонують різні варіанти по всій Україні.

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За словами в.о. голови Краснопільської громади Ірини Юхти, наразі у списку знаходиться 67 осіб. Крім того, багато людей виїздять самостійно та не чекають на евакуацію.

Це дані лише по одній Краснопільській громаді. Якщо на початок року тут, у найбільш небезпечній п’ятикілометровій зоні, жили три тисячі осіб, то тепер — трохи більш як дві тисячі.

Для тих, хто не хоче переїжджати далеко, як пані Надія з чоловіком, готують оселі у межах області.

Про можливості евакуації можна дізнатись на онлайн-ресурсі громади, а також за телефоном гарячої лінії Сумської ОВА, або Мінрегіону — 15-48.

На деокупованих територіях Куп’янського району також оголосили обов’язкову евакуацію. Читай, куди звернутись, щоб евакуюватись.

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