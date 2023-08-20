Україна

Терпіти немає сил… Як проходить евакуація з прикордонних територій Сумщини через страшні обстріли

Ольга Читайло 20 Серпня 2023, 17:00

Більше відео
0:03:32
врожай кавунів
Солодкі та хрумкі, як херсонські: як збирають неймовірний врожай кавунів на Закарпатті
0:05:59
Експорт зерна
Збір урожаю під обстрілами: чи вдасться українським аграріям цьогоріч вдало продати збіжжя
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 19 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:08:09
Як окупанти готуються до 24 серпня: Гуменюк про ракетну небезпеку
Окупанти споряджають ракети на кораблі. Гуменюк розповіла, чого чекати на День Незалежності
Дивитись більше

Останні відео
0:03:26
евакуація

Терпіти немає сил… Як проходить евакуація з прикордонних територій Сумщини через страшні обстріли
0:03:32
врожай кавунів
Солодкі та хрумкі, як херсонські: як збирають неймовірний врожай кавунів на Закарпатті
0:03:06
Врятовані тварини
Волонтери встигли врятувати їх від жахіть війни! Дивовижні історії тварин з окупованих територій
0:04:05
Лікарі рятують військових
Навіть важкопораненого повернуть до життя. Дорога ціна перемоги, яку платять наші воїни
0:03:31
Києво-Печерська Лавра
Віднайти душевний спокій і силу духу в Лаврі! Реабілітація для бійців у головній святині країни
0:05:59
Експорт зерна
Збір урожаю під обстрілами: чи вдасться українським аграріям цьогоріч вдало продати збіжжя
0:05:33
Волонтерські техно-рейви: люди з-за кордону їдуть в Україну, аби допомогти
Техно-рейв із користю! Іноземці долучаються до українських ініціатив з відбудови та розчищення територій
0:05:09
Чорноморські ігри 2023 у Києві: як пройшли та хто переміг
Здійснити мрію малечі про велику сцену, попри війну! Як пройшли Чорноморські ігри 2023 у Києві
Карта бойових дій в Україні
Карта бойових дій 19 серпня 2023: де йдуть бої сьогодні в режимі онлайн
0:04:45
Річниця удару по Харківських гуртожитках
Річниця удару по харківських гуртожитках: історії втрати, відновлення та спільне бажання повернутись додому
Більше відео
врожай кавунів
Читати далі
Солодкі та хрумкі, як херсонські: як збирають неймовірний врожай кавунів на Закарпатті

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь