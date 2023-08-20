Украина

Терпеть нет сил… Как проходит эвакуация с приграничных территорий Сумской области из-за страшных обстрелов

Ольга Читайло 20 августа 2023, 17:00

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