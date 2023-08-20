Терпеть нет сил… Как проходит эвакуация с приграничных территорий Сумской области из-за страшных обстрелов

Продолжается эвакуация с приграничных территорий Сумской области. Предлагают выехать людям из сел, что рядом с Россией.

Надежда и Иван Иванович из Покровки. Живут сейчас во временном убежище. Оставили родной дом, потому что терпеть обстрелы было невмоготу. Перебрались недалеко в пределах своей Краснопольской громады.

Эвакуацию пятикилометровой зоны от границы в Сумской области объявили в июле. Людям, которые в списке на выезд, предлагают разные варианты по всей Украине.

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По словам и.о. председателя Краснопольской громады Ирины Юхты, в настоящее время в списке находится 67 человек. Кроме того, многие выезжают самостоятельно и не ждут эвакуации.

Это данные только по одной Краснопольской громаде. Если на начало года здесь в наиболее опасной пятикилометровой зоне жили три тысячи человек, то теперь — чуть более двух тысяч.

Для тех, кто не хочет переезжать далеко, как Надежда с мужем, готовят дома в пределах области.

О возможностях эвакуации можно узнать онлайн-ресурсе громады, а также по телефону горячей линии Сумской ОВА, или Минрегиона — 15-48.

На деоккупированных территориях Купянского района также была объявлена обязательная эвакуация. Читай, куда обратиться, чтобы эвакуироваться.

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