Мы четыре дня уже не ели и не спали… Жители Харьковской области рассказали, как ждали эвакуации

В Харьковской области из Купянска и близлежащих сел в течение недели эвакуировали почти 250 человек, из них 90 детей.

Враг давит на Купянском направлении, пытается прорвать оборону вблизи Петропавловки, Синковки, и ежедневно обстреливает населенные пункты с артиллерии, сбрасывает авиабомбы. В ежедневных сводках Купянской громады есть раненые или погибшие.

Несколько экипажей Красного Креста из Харькова направляются в сторону Купянска. Лобовое стекло авто разбито — враг, говорят волонтеры, прицельно лупит по эвакуационным бусам.

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Петропавловка — в 8 км от Купянска. Игорь Клименко, командир эвакуационного отряда, предупреждает о том, что может быть горячо. Утром оккупанты били по селу, а во время повторного обстрела здесь пострадала женщина. Водитель давит на газ — нужно прорваться как можно скорее.

На эвакуацию согласились пять человек — все из разных семей, которые последние несколько месяцев жили вместе в одном доме — их жилье оккупанты разбомбили.

Мы уже четыре дня не ели, не спали. Ничего не мило, как оно летит над головами. Сегодня утром градами так ударили, — рассказывает одна из жительниц Харьковской области.

Один из экипажей отправляется в Харьков, чтобы разместить людей в общежитии для переселенцев. Волонтеры в это время продолжают собирать местных по селам вокруг Купянска.

Эвакуация сейчас обязательна, но люди могут от нее отказаться. Но чем больше враг лупит, тем больше желающих уехать. Еще утром их было 29, говорят волонтеры Красного Креста, за день цифра выросла до 40.

Волонтерам приходилось даже перевозить людей на лодках, пробиваться по бездорожью и работать под обстрелами. После каждой поездки следует ремонтировать авто.

Однако, несмотря на атаки и усталость, неравнодушные каждое утро снова на маршруте, чтобы спасти тех, кто их ждет.

Напомним, ранее мы рассказывали о принудительной эвакуации детей из Донецкой области.

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