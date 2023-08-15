Люди

Мы четыре дня уже не ели и не спали… Жители Харьковской области рассказали, как ждали эвакуации

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