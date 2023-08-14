Почти 400 детей могут принудительно эвакуировать из Донецкой области: каких городов касается и почему

На Востоке продолжаются тяжелые бои. Многие населенные пункты расположены близко к линии фронта и ежедневно находятся под обстрелами. Несмотря на это, там все равно продолжают жить люди, в частности, семьи с детьми.

Людей просят эвакуироваться, но некоторые из них остаются. Поэтому в Донецкой области власти могут принять решение о принудительной эвакуации 388 детей с семьями из опасных населенных пунктов.

Принудительная эвакуация детей из Донецкой области: что известно

Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире телемарафона Єдині новини сообщил, что речь идет о городах в части Бахмутского и Краматорского районов региона.

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По его словам, эти семьи могут эвакуировать в более безопасные регионы в принудительном порядке.

Глава ОВА пояснил, что решение касательно выезда детей принимают именно родители. Но если решение не принимается, то собирается областная комиссия по Техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям, которая может принять принудительную эвакуацию.

Но если мы понимаем, что такое решение, к сожалению, родителями не будет принято, принимаем решение областной комиссией ТЭБ и ЧС по постановлению Кабинета министров и эвакуируем детей с родителями принудительным образом, — акцентировал Кириленко.

Он уточнил, что в части Бахмутского и Краматорского районов насчитывается 388 детей, которые могут быть эвакуированы.

В то же время все дети из домов семейного типа уже были отправлены с горячих точек в более безопасные области страны.

В Харьковской области также объявили о принудительной эвакуации детей из некоторых городов. Ранее мы рассказывали, как проходит эвакуация детей из Волчанска.

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