Майже 400 дітей можуть примусово евакуювати з Донеччини: яких міст стосується та чому

На Сході Україні продовжуються тяжкі бої. Багато населених пунктів розташовані близько до лінії фронту й щодня перебувають під обстрілами. Попри це, там все одно продовжують жити люди, зокрема, родини з дітьми.

Людей просять евакуюватися, але деякі з них залишаються. Тому у Донецькій області влада може ухвалити рішення про примусову евакуацію 388 дітей із сім’ями з небезпечних населених пунктів.

Примусова евакуація дітей з Донеччини: що відомо

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко в ефірі телемарафону Єдині новини повідомив, що йдеться про міста в частині Бахмутського та Краматорського районів регіону.

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За його словами, ці сім’ї можуть евакуювати до більш безпечних регіонів у примусовому порядку.

Голова ОВА пояснив, що рішення щодо виїзду дітей ухвалюють саме батьки. Але якщо рішення не ухвалюється, то збирається обласна комісія з Техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яка може ухвалити примусову евакуацію.

Але якщо ми розуміємо, що таке рішення, на жаль, батьками не буде ухвалено, ухвалюємо рішення обласною комісією ТЕБ та НС за постановою Кабінету міністрів, та евакуюємо дітей з батьками примусовим чином, — акцентував Кириленко.

Він уточнив, що у частині Бахмутського та Краматорського районів налічується 388 дітей, яких можуть евакуювати.

Водночас усі діти з будинків сімейного типу вже були відправлені з гарячих точок у безпечніші області країни.

У Харківській області також оголосили про примусову евакуацію дітей з певних міст. Раніше ми розповідали, як проходить евакуація дітей із Вовчанська.

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