Діти обговорюють, яку бачили шрапнель. Як відбувається примусова евакуація малечі з Вовчанська

Примусова евакуація дітей триває з прикордонного Вовчанська та деяких населених пунктів цієї громади на Харківщині.

Частина родин виїхала самостійно після того, як в ОВА оголосили примусову евакуацію, частину доводиться переконувати правоохоронцям. Для когось приводом виїхати стають зруйновані будинки.

Як евакуюють дітей з-під обстрілів — спеціальний репортаж

Прикордоння, Вовчанськ. Майже рік місто спорожніле, навіть після деокупації. Увесь цей час Вовчанськ під обстрілами росіян, але за останні два тижні вони почали стягувати до кордону ще й живу силу.

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Обстріли щодня, і вдень, і вночі. Артилерія, міномети, — каже начальник Вовчанської ОВА Тамаз Гамбарашвілі.

Сьогодні у волонтерів 30 заявок. Скільки з них урешті погодяться виїхати — невідомо. Ця родина з трьома дітьми просиділи тут усю окупацію, а тепер майже рік обстрілів після. Діти кажуть, страшно дуже сильно.

Евакуації на Харківщині активізувалися. Побільшало заявок із Куп’янська та прилеглих сіл. У Вовчанську волонтери працюють уже десять днів. Кажуть, чим частіші прильоти — тим швидше погоджуються.

За наступною адресою забирають хлопчика Кирила та його двомісячне кошеня. У кишенях хлопця уламки від шрапнелі.

Не хочеться їхати, бо тут лишаються батьки. Вони теж не хочуть їхати, але життя дітей дорожче. Півгодини тому так шарахнуло, думала, хати попадають, — каже жителька Вовчанська Наталя Крутько.

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Очільник загону евакуації Червоного Хреста рахує прильоти, записує наступні адреси. Над головами летить безпілотник. Волонтери діляться на групи, на маленьких бусах забирають дітей з матерями. Лунають прильоти.

Аж тут з’являється дідусь одного з підлітків, він хоче забрати онука назад. Чутно запах алкоголю. Начальник ювенальної превенції Чугуївського управління Нацполіції Олександр Чигринов каже, люди прив’язані до своїх домівок, бояться змін, їх іноді не лякають обстріли.

Люди починають погоджуватися на евакуацію лише тоді, коли стає нестерпно і страшно. Або прилітає в домівку, чи десь поруч. В автобусі діти обговорюють, які бачили скалки та що таке шрапнель.

Усіх згодних на евакуацію сьогодні забрали, з тими, хто не погоджуються, будуть спілкуватися далі. Евакуйованим у Харкові запропонують гуртожитки. Частина поїде до родичів.

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