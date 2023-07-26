Не можуть полишити дім… Як живуть люди в понівеченій обстрілами Костянтинівці

Вони часто прокидаються через звуки обстрілів і вибухів. Прифронтова Костянтинівка на Донеччині під постійними атаками. Місто — за 20 кілометрів від Бахмута. Ворог регулярно нищить тут інфраструктуру, житлові будинки, садочки та школи. Ранить і вбиває людей.

Через російського агресора в місті проблеми з водопостачанням. Але в Костянтинівці залишаються жителі.

Валентина Григорівна показує забиті вікна в будинку, де досі живе. Розповідає: обстрілюють місто часто. Але вона не виїздить через хворого чоловіка.

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У ще одному будинку на вісім квартир люди живуть люди лише у двох: пані Зоя і її сусідка. Інші евакуювалися. Пані Зоя і сама виїздила. Але повернулася. Каже, що її дачу, куди постійно навідувалась, розбомбили вщент, тепер трохи далі від будинку намагається не йти.

У Костянтинівці перебої з водою, водопостачання часткове. Але є газ і електрика, вивозять сміття, повідомляють на офіційному сайті ОТГ.

Подекуди є приватна торгівля. Попри те, що товари першої потреби є, чимало магазинів зачинені.

Біля центрального ринку пані Тамара продає молоко. Жінка допомагає продавати знайомому фермеру, поки той займається рештками господарства, бо більшість худоби в області росіяни винищили.

Поїхав, бо треба доїти корів. Бідолашний, тримає п’ять корів, молодняк. Хотів все прибрати, порізати і здати.

Каже: “Не спіши, з молоком буде погано, корів же перестріляли”, — розповідає жителька Костянтинівки Тамара Бірюкова.

У Костянтинівці діє заборона на алкоголь. Працюють комунальники та підприємства критичної інфраструктури. У двох пунктах можна безкоштовно отримати питну воду. Жителям постраждалих від російських обстрілів осель видають будівельні матеріали. Ворог не вгамовується, але місто тримається.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що відбувається на східному фронті.

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