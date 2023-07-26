Україна

Не можуть полишити дім… Як живуть люди в понівеченій обстрілами Костянтинівці

Ірина Цимбал 26 Липня 2023, 09:00

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