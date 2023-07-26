Не могут покинуть дом… Как живут люди в разрушенной обстрелами Константиновке

Они часто просыпаются из-за звуков обстрелов и взрывов. Прифронтовая Константиновка в Донецкой области — под постоянными атаками. Город в 20 километрах от Бахмута. Враг регулярно уничтожает здесь инфраструктуру, жилые дома, садики и школы. Ранит и убивает людей. Из-за российского агрессора в городе проблемы с водоснабжением. Но в Константиновке остаются жители.

Валентина Григорьевна показывает заколоченные окна в доме, где до сих пор живет. Рассказывает: обстреливают город часто. Но она не выезжает из-за больного мужа.

А в этом доме на восемь квартир люди живут только в двух: Зоя и ее соседка. Остальные эвакуировались. Зоя и сама выезжала, но вернулась. Говорит, что ее дачу, куда постоянно наведывалась, разбомбили полностью, теперь дальше дома пытается не уходить.

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В Константиновке перебои с водой, водоснабжение частичное. Но есть газ и электричество, вывозят мусор, сообщают на официальном сайте ОТГ.

Кое-где есть частная торговля. Несмотря на то, что товары первой потребности есть, многие магазины закрыты.

Возле центрального рынка Тамара продает молоко. Женщина помогает продавать знакомому фермеру, пока тот занимается остатками хозяйства, потому что большинство скота в области россияне истребили.

Поехал, потому что надо доить коров. Бедный, держит пять коров, молодняк. Хотел все убрать, порезать и сдать. Говорю: “Не спеши, с молоком будет плохо, коров же перестреляли”, — рассказывает жительница Константиновки Тамара Бирюкова.

В Константиновке действует запрет на алкоголь. Работают коммунальщики и предприятия критической инфраструктуры. В двух пунктах можно бесплатно получить питьевую воду. Жителям пострадавших от российских обстрелов домов выдают строительные материалы. Враг не унимается. Но город держится.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что происходит на восточном фронте.

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