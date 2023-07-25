Россияне проводят эскалацию на одном направлении, чтобы отвлечь ВСУ от другого? Что происходит на Восточном фронте

Наши военные ежедневно прилагают усилия, чтобы мы видели положительные изменения на карте боевых действий. На некоторых участках фронта продолжаются ожесточенные бои.

Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал Вадиму Карпьяку в эфире телемарафона Єдині новини о ситуации на Восточном фронте. Сообщил о тяжелых боях на Бахмутском направлении, а также особое внимание уделил Купянско-Лиманскому направлению.

О ситуации в Бахмуте

На Бахмутском направлении силы обороны Украины держат инициативу, давят на врага и постепенно освобождают украинскую землю. Враг отчаянно сопротивляется. За прошедшие сутки он 493 раза накрыл украинские позиции разными типами и калибрами артиллерии. Произошло семь боевых столкновений и было два авиаудара.

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О Купянско-Лиманском направлении

В этом направлении россияне собрали серьезную группировку войск: и живой силы, и несколько сотен танков. По словам Череватого, враг уже некоторое время пытается прорвать нашу оборону именно на этом направлении.

— Последнюю неделю враг вызвал эскалацию в надежде, что он сможет прорвать оборону и выйти на реку Оскол.

А также оккупанты думают, что смогут отвлечь силы и средства нашей группировки от постепенного, но неустанного движения на Бахмутском направлении, — объясняет представитель Восточной группировки войск.

Он сообщил, что за минувшие сутки на Купянско-Лиманском направлении российские военные 663 раза нанесли удары с разной артиллерии. Также состоялось 14 российских штурмов.

Оккупанты пытаются вызвать эскалацию, достичь хотя бы промежуточного успеха. Ведь летом захватчики хотели провести большое наступление, свелось к тому, что они пытаются локально прорвать оборону украинских войск.

Наши защитники уже не один месяц нивелируют их попытки. Сейчас ситуация трудная, но контролируемая.

Напряженная ситуация и на других направлениях. Ранее мы рассказывали о ситуации на Горловском направлении. Военные рассказали о боях за Клещиевку.

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