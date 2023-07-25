Украина

Завозит иностранцев на оккупированные территории — враг хочет изменить демографию: карта боевых действий в Украине 25 июля в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 25 июля 2023, 07:00
Карта бойових дій в Україні

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