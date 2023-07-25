Завозит иностранцев на оккупированные территории — враг хочет изменить демографию: карта боевых действий в Украине 25 июля в режиме онлайн

Как настоящие представители империи зла, в подтверждение своей захватнической политики россияне не только пытаются оккупировать территории Украины на карте боевых действий, но и заселить их иностранными гражданами, чтобы изменить демографию.

После этого сразу раздаются новые вымышленные факты и распространяются пропагандой, чтобы убедить весь мир в правдивости своей сфальсифицированной реальности.

Будут ли оккупанты выдавать свое поражение за победу? Неизвестно. Однако известно одно — свою реальность нам необходимо защищать и бороться за свободу ежедневно, как в первый раз.

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Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что украинские войска продолжали контрнаступательные действия по меньшей мере на трех участках линии фронта и продвинулись вперед.

В то же время, Министерство обороны РФ продолжает вербовать заключенных для участия в войне против Украины.

Кроме того, российские оккупационные власти завозят иностранных граждан на оккупированную территорию Украины, чтобы искусственно изменить демографию.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 25 июля 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки враг нанес один ракетный и 58 авиационных ударов, совершил более 26 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

К сожалению, есть погибшие и раненые среди детей и гражданского населения, разрушениям и повреждениям подверглась портовая инфраструктура и пункты хранения зерна на юге Украины, жилые дома и другая инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Также за прошедшие сутки произошло 23 боевых столкновения.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Гурьев Казачок и Песчаное Харьковской области.

Из минометов и артиллерии обстреляны районы более 15 населенных пунктов, в частности: северо-восточнее Леоновки Черниговской области, восточнее Бояро-Лежачев, Угроиды, юго-восточнее Поповки Сумской области и Басов, Гурьев Казачок, Гранов, Песчаное, Казачья Лопань, Гатище Харьковской области.

На Купянском направлении авиаудары фиксировались возле Тернов, Ольшаной, Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречная, Западное, Купянск, Отрадное Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Лимана, Ямполя, Северска, Спорного, Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах северо-западнее Орехово-Васильевки, южнее Ивановского и западнее Клещиевки Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Дилиевки и Предтечиного Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Васильевка, Марково, Богдановка, Ивановское, Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Новокалинового, Авдеевки, Невельского Донецкой области. Вместе с тем, осуществил артиллерийские обстрелы более десяти населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Ласточкино, Водяное, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. Враг совершил обстрелы более десяти населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Победа, Георгиевка, Максимилиановка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Равнополь Донецкой области. Совершил обстрелы более десяти населенных пунктов, в частности Парасковеевка, Новомихайловка, Угледар, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационные удары в районах Малой Токмачки, Орехова, Лобкового Запорожской области.

Артиллерийским обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Гуляйполе, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области, Золотая Балка, Михайловка, Качкаровка, Казацкое Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Российские захватчики продолжают совершать мародерство на временно оккупированной территории Украины. В частности, в населенном пункте Мироновский Донецкой области с 10 июля установлено прибытие оккупантов из подразделения росгвардии Ахмат, которые принудительно выселяют местных мирных жителей из их домов на улицу и самовольно заселяются в жилье.

Также вышеупомянутые представители российских оккупационных войск массово занимаются мародерством, что вызывает волну недовольства среди гражданских людей.

Вместе с тем российские оккупанты продолжают использование гражданской медицинской инфраструктуры временно захваченных населенных пунктов для оказания медицинской помощи своим раненым военнослужащим. В населенном пункте Раденск Херсонской области, российские военнослужащие обустроили территорию местного детского сада под полевой госпиталь. Там, на лечении, находятся десятки раненых оккупантов.

Авиация сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и четыре — по зенитно-ракетным комплексам противника. За прошедшие сутки наши защитники уничтожили три ударных БпЛА противника типа Шахед-136.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили четыре пункта управления, три средства противовоздушной обороны, девять артиллерийских средств на огневых позициях и четыре станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Но вместе с пониманием, что происходит на карте боевых действий, важно знать разницу между определенными типами вооружения врага. Читай, чем отличается баллистическая ракета от крылатой.

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